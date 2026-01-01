¿Cuándo es la Semana Santa 2026 y Todas las Vacaciones del Año?: Aquí las Fechas

Ha llegado el 2026 y con el vendrán 52 semanas llenas de trabajo, pero también varios días de descanso. Te decimos cuándo será la Semana Santa y los otros periodos vacacionales a lo largo del año.

Estos son los feriados obligatorios del 2026

Hay que comenzar aclarando que la Ley Federal del Trabajo no contempla a la Semana Santa dentro de los días de descanso obligatorio. El artículo 74 de dicha ley solo contempla 7 días de asueto obligatorio en México, que son los siguientes:

Año Nuevo , el jueves 1 de enero

, el jueves 1 de enero Lunes 2 de febrero, por el día Día de la Constitución, que se festeja el día 5 de febrero

que se festeja el día 5 de febrero Lunes 16 de marzo, por el natalicio de Benito Juárez , que es el 21 de marzo

, que es el 21 de marzo Viernes 1 de mayo, por el Día del Trabajo

Miércoles 16 de septiembre por el Día de la Independencia

Lunes 16 de noviembre, por el Día de la Revolución Mexicana , que se conmemora el 20 de noviembre

, que se conmemora el 20 de noviembre Viernes 25 de diciembre, en Navidad

Te decimos cuándo serán los feriados obligatorios del 2026. Foto: Cuartoscuro

Aunque el 10 de mayo, Día de las Madres, que en 2026 caerá en domingo, así como el 12 de diciembre, que este año caerá en sábado, no son días oficiales de descanso, algunas empresas suelen dárselo a sus empleados.

¿Cuándo será la Semana Santa en 2026?

Sin embargo, es común que algunas empresas concedan a sus trabajadores las principales fechas de la Semana Santa.

Este 2026, la Semana Santa ocurrirá en los siguientes días:

Domingo de Ramos, 29 de marzo

29 de marzo Jueves Santo, 2 de abril

2 de abril Viernes Santo, 3 de abril

3 de abril Sábado de Gloria, 4 de abril

4 de abril Domingo de Resurrección 5 de abril

La Secretaría de Educación Pública (SEP) contempla en su actual calendario 2025-2026 que las y los alumnos de educación básica terminen clases el jueves 26 de marzo regresen a clases el lunes 13 de abril.

Cabe señalar que el viernes 27 de marzo sería día dedicado al Consejo Técnico. El periodo escolar terminará el día miércoles 15 de julio.

