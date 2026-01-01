¿Cuándo es la Semana Santa 2026 y Todas las Vacaciones del Año?: Aquí las Fechas
Empezamos 2026, y te decimos cuáles son las primeras vacaciones del año: Semana Santa, pero también qué otros periodos vacacionales habrá a lo largo de 2026
Ha llegado el 2026 y con el vendrán 52 semanas llenas de trabajo, pero también varios días de descanso. Te decimos cuándo será la Semana Santa y los otros periodos vacacionales a lo largo del año.
Estos son los feriados obligatorios del 2026
Hay que comenzar aclarando que la Ley Federal del Trabajo no contempla a la Semana Santa dentro de los días de descanso obligatorio. El artículo 74 de dicha ley solo contempla 7 días de asueto obligatorio en México, que son los siguientes:
- Año Nuevo, el jueves 1 de enero
- Lunes 2 de febrero, por el día Día de la Constitución, que se festeja el día 5 de febrero
- Lunes 16 de marzo, por el natalicio de Benito Juárez, que es el 21 de marzo
- Viernes 1 de mayo, por el Día del Trabajo
- Miércoles 16 de septiembre por el Día de la Independencia
- Lunes 16 de noviembre, por el Día de la Revolución Mexicana, que se conmemora el 20 de noviembre
- Viernes 25 de diciembre, en Navidad
Aunque el 10 de mayo, Día de las Madres, que en 2026 caerá en domingo, así como el 12 de diciembre, que este año caerá en sábado, no son días oficiales de descanso, algunas empresas suelen dárselo a sus empleados.
¿Cuándo será la Semana Santa en 2026?
Sin embargo, es común que algunas empresas concedan a sus trabajadores las principales fechas de la Semana Santa.
Este 2026, la Semana Santa ocurrirá en los siguientes días:
- Domingo de Ramos, 29 de marzo
- Jueves Santo, 2 de abril
- Viernes Santo, 3 de abril
- Sábado de Gloria, 4 de abril
- Domingo de Resurrección 5 de abril
La Secretaría de Educación Pública (SEP) contempla en su actual calendario 2025-2026 que las y los alumnos de educación básica terminen clases el jueves 26 de marzo regresen a clases el lunes 13 de abril.
Cabe señalar que el viernes 27 de marzo sería día dedicado al Consejo Técnico. El periodo escolar terminará el día miércoles 15 de julio.
