Júpiter en Oposición y una Lluvia de Estrellas: Aquí los Eventos Astronómicos de Enero del 2026

Llega un nuevo año y el primer mes tendrá una lluvia de estrellas y la mejor oportunidad del año para ver a Júpiter. Te decimos cuáles serán los principales eventos astronómicos de enero del 2026.

Enero 2 y 3: lluvia de estrellas Cuadrántidas

El primer gran evento astronómico del año será la lluvia de estrellas Cuadrántidas. Esta debe su nombre a la constelación no reconocida de Quadrans Muralis, con forma de cuadrante, un instrumento astronómico.

Esta lluvia de estrellas ocurre debido a que la Tierra pasa por la estela de fragmentos desprendidos del cometa 2003 EH1. Según la Sociedad Americana de Meteoros, esta lluvia de meteoros en ocasiones se convierte en la más intensa del año, con hasta 120 centellas por hora.

La lluvia de estrellas Cuadrántidas tendrá su máxima actividad el 3 de enero del 2026. Foto: Unsplash | Ilustrativa

No obstante, las Cuadrántidas tienen un incoveniente: suele tener apenas 6 horas de actividad máxima. La lluvia de estrellas Cuadrántidas va del 28 de diciembre al 12 de enero, pero tiene su momento de mayor actividad los días 3 y 4 de enero.

3 de enero: la última superluna del ciclo, la Luna de Lobo

El otro evento astronómico que ocurrirá apenas iniciado el año será la Luna de Lobo. Esta será la última superluna del ciclo.

La Luna de Lobo será la última superluna del actual ciclo, el 3 enero del 2026. Foto: Pexels

Nuestro satélite se ubicará a 356 mil kilómetros de distancia, en el llamado perigeo, y después se alejará lentamente durante gran parte del año. La siguiente superluna ocurrirá en noviembre del 2026.

7 de enero: el cometa 24P/Schaumasse alcanzará su máximo brillo

Los que tengan un pequeño telescopio o unos binoculares a la mano podrán admirar al cometa 24P/Schaumasse. Este objeto alcanzará su máximo brillo antes del amanecer del 7 de enero.

El cometa 24P/Schaumasse alcanzará su brillo máximo el 7 de enero del 2026. Foto: Pexels | Ilustrativa

Desde que fue descubierto en 1911 por el astrónomo suizo Alexandre Schaumasse, este cometa se ha convertido en uno de los favoritos de los aficionados a la astronomía. Tiene un ciclo de 8.25 años, por lo que la siguiente oportunidad para verlo será en 2034.

10 de enero: el mejor día del año 2026 para ver a Júpiter

Para muchos, el mayor evento astronómico del primer mes del 2026 ocurrirá el próximo 10 de enero. Júpiter se encontrará en oposición a la Tierra, por lo que será el mejor día del año para ver al planeta rey del sistema solar.

Júpiter estará en oposición el 10 de enero; el mejor día para verlo en 2026. Foto: Hubble | ESA

Júpiter tiene un ciclo de aproximadamente 13 meses. Cumplido este ciclo, el planeta se alinea con el Sol y la Tierra, lo que promueve que reciba la máxima cantidad de luz de nuestra estrella y que se vea más grande. Este es el fenómeno al que se conoce comúnmente como oposición.

Todo enero: 3I/ATLAS seguirá siendo visible antes del amanecer

A lo largo de todo el mes de enero del 2026 habrá condiciones óptimas para ver el cometa 3I/ATLAS. Este objeto interestelar es visible antes del amanecer viendo hacia el oeste.

El cometa 3I/ATLAS será visible antes del amanecer durante enero del 2026. Foto: Hubble | ESA

Para verlo es imprescindible contar con un telescopio o con binoculares, no obstante vale la pena el esfuerzo. Una vez que rebase Júpiter, en marzo del 2026, el cometa interestelar comenzará a perderse de nuestra vista mientras abandona el sistema solar para siempre.

