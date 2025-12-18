Detectan Cambio Químico en la Coma del Cometa 3I/ATLAS, ¿Qué Significa Este Hallazgo?

El cometa 3I/ATLAS sigue guardando sorpresas para los astrónomos. Ahora, una observación hecha con el telescopio TRAPPIST-Norte ha detectado cambios en la composición química de la coma del cometa.

3I/ATLAS tendrá su máximo acercamiento a la Tierra el próximo 19 de diciembre.

tendrá su máximo acercamiento a la Tierra el próximo 19 de diciembre. Las nuevas observaciones hechas desde el Observatorio de Oukaïmeden, en Marruecos, indicarían que 3I/ATLAS tiene la composición de un cometa común del sistema solar.

Noticia relacionada: Descubren en Cometa 3I/ATLAS Extraña Reacción Química Vinculada al Origen de la Vida

El 3I/ATLAS tendría la composición común de un cometa

Un equipo de astrónomos de la Universidad Cadi Ayyad, en Marruecos, examinó el cometa 3I/ATLAS durante los días 22, 27 y 28 de noviembre. Las observaciones fueron hechas con la ayuda del telescopio TRAPPIST-Norte, ubicado en el Observatorio de Oukaïmeden, de Marruecos.

Según los resultados publicados en The Astronomer's Telegram, el cometa habría presentado un cambio en la composición química de su coma, en comparación con observaciones anteriores.

A decir de los astrónomos, la nube de gas que acompaña el núcleo de 3I/ATLAS dejó de emitir grandes cantidades de gases con moléculas carbonosas. Estas emisiones son comunes en los cometas que provienen del Cinturón de Kuiper, en la zona exterior del sistema solar.

Video: Publican Imágenes Inéditas del Cometa 3I/ATLAS, el Objeto Interestelar Que No Volverá a Ser Visto

Según el equipo dirigido por el astrónomo marroquí Abdelhadi Jabiri, el cometa 3I/ATLAS ahora tendría la composición química de un cometa común. Al respecto, el artículo señala:

Esto significa que la composición del coma 3I/ATLAS cambió de la de un cometa con una cadena C muy reducida a la de un cometa típico. Esto deberá confirmarse mediante espectroscopia.

¿Por qué es una buena noticia que 3I/ATLAS sea tan común?

Pese a que se han denunciado presuntas anomalías en 3I/ATLAS, el cometa en realidad ha demostrado ser muy común, a pesar de haberse originado lejos de nuestro sistema solar. Al respecto, el astrobiólogo Jason Wright, de cuyo trabajo hemos hablado en N+, ha señalado que el comportamiento de 3I/ATLAS concuerda con lo que dicen los físicos sobre los cometas:

Los científicos planetarios tienen una expresión: ‘Los cometas son como gatos. Tienen cola y hacen lo que les da la gana’, lo que significa que no obedecen ninguna regla de comportamiento consistente, excepto que todos tienen cola.

Tanto la NASA como Wright apuntan a que 3I/ATLAS estaría comprobando el principio de Copérnico. El científico polaco demostró en su época que el Sol se encontraría en el centro del sistema solar.

Cometa 3I/ATLAS captado por el Observatorio Gemini. Foto: Observatorio Gemini

Esta idea revolucionaria implicaba que la Tierra no goza de una posición privilegiada en el universo. Al respecto, el astrónomo Hermann Bondi acuñó en el siglo XX el principio coperniciano como la idea de que ningún punto del universo tiene un sitio especial, por lo que tampoco la composición de ningún sistema solar debería ser extraordinaria.

Gracias a 3I/ATLAS ahora sabemos que las reacciones químicas que permiten la vida, y el agua misma, son comunes en otros sistemas solares. Para muchos astrónomos, la conclusión de esta visita extraordinaria es que nuestro sistema solar es muy común y que, por lo tanto, la vida en otras esquinas del cosmos también podría serlo.

El cometa tendrá su máxima aproximación a la Tierra el próximo 19 de diciembre. 3I/ATLAS pasará a 270 millones de kilómetros de distancia.

