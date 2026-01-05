Se Registra Incendio en Depósito de Chatarra en Colonia de Veracruz

Durante la noche de este lunes 5 de enero, cuerpos de emergencias se trasladaron hasta un depósito de chatarra localizado en la colonia El Coyol, la cual se encuentra al poniente de la ciudad de Veracruz, luego de que fuera reportado un incendio en dicho lugar.

El reporte, según testigos en el sitio, indica que se habrían escuchado detonaciones muy similares a artículos de pirotecnia, por lo que se presume que ese pudo haber sido el punto de origen del incendio en el lugar.

Vecinos de la colonia reportaron el incidente al número de emergencias 911 y minutos más tarde, elementos del Cuerpo de Bomberos de Veracruz, así como de Protección Civil Municipal (PC), arribaron hasta el lugar de los hechos para controlar el incidente.

Hasta el momento, no existe reporte que indique que se registraron personas heridas; solo se reportaron algunos daños materiales derivados del incendio registrado en un depósito de chatarra localizado en la colonia El Coyol, en la ciudad de Veracruz.

Se incendia pastizal en la carretera Veracruz-Medellín

La noche del pasado viernes 2 de enero, se registró un incendio en una zona de pastizales localizada a orillas de la carretera Veracruz-Medellín, lo cual ocasionó la movilización de elementos del Cuerpo de Bomberos, Policía Municipal y Protección Civil.

Vecinos del lugar se mostraron preocupados, pues cerca del sitio del incendio se sitúa una unidad habitacional. A pesar del incidente, la vialidad no fue cerrada, pues la presencia del humo no representaba afectaciones a la circulación.

Hasta el momento, se desconocen las causas que pudieron ocasionar el siniestro, del cual no hubo reporte de personas heridas o inmuebles dañados tras el incendio registrado en la carretera Veracruz-Medellín la noche del pasado viernes 2 de enero.

