Sujetos Armados Atacan y Matan a Disparos a un Hombre en un Salón de Fiestas en Veracruz

Durante la tarde de este domingo 4 de enero trascendió un hecho violento, donde los primeros reportes indican que fue asesinado un hombre en Coatzacoalcos, al sur del estado de Veracruz. Los hechos ocurrieron cuando se encontraba en un convivio en un salón de b ubicado en la colonia Puerto b.

Los hechos se registraron sobre la calle Carlos Gómez, entre Miguel Ángel de Quevedo y Cuauhtémoc. El informe de b reporta que al lugar llegaron sujetos no identificados y atacaron de manera directa accionando sus armas de fuego en repetidas ocasiones al hombre de aproximadamente 35 años de edad.

Paramédicos de la Cruz Roja quienes acudieron al lugar de los hechos como primeros respondientes e intentaron brindarle los primeros auxilios. Sin embargo, confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales. La zona fue acordonada por elementos de la Policía Estatal y del Ejército Mexicano.

En tanto se realizan las diligencias correspondiente que ayuden a esclarecer este ataque armado directo que deja saldo de una persona fallecida. Las averiguaciones continúan para intentar dar con los agresores que al llevar a cabo el ataque huyeron del lugar con rumbo desconocido.

Noticia relacionada: Ataque Armado a Disparos Deja un Hombre Muerto y Otro Lesionado en Calcahualco, Veracruz

Otro ataque armado ocurrido este fin de semana en Veracruz

Durante la tarde del pasado 3 de enero se informó acerca de una fuerte movilización de cuerpos policiacos tanto de la la policía Municipal, Estatal y Federal. Ocurrió en la zona norte del estado de Veracruz, luego de recibir la notificación acerca de un hecho violento.

La movilización fue originada por un presunto ataque armado, en donde los reportes policiacos informaron como saldo preliminar una persona sin vida. Los hechos ocurrieron en las inmediaciones de la Colonia El Esfuerzo perteneciente al municipio de Tuxpan en la zona norte de Veracruz.

Video Alberto Prieto, Empresario Asesinado en Guadalajara, Fue Víctima de Otro Ataque Armado en 2024 | N+

De acuerdo con los primeros informes, dos hombres armados ingresaron al interior del domicilio sorprendiendo a la víctima al dispararle directamente en repetidas ocasiones, provocando que perdiera la vida. La víctima fue identificada por un familiar como Osvaldo Yahir Hernández Hernández de 23 años.

Historias Recomendadas:

FPF