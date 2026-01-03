Ataque Armado Genera Movilización Policíaca en Veracruz; Se Reporta una Persona Fallecida

La tarde de este sábado 3 de enero se dio a conocer la fuerte movilización de elementos de Seguridad Municipal Estatal y Federal que se registró en la zona norte del estado de Veracruz, luego de recibir la alerta de un hecho violento.

La movilización fue tras un presunto ataque armado, en donde los primeros reportes señalan como saldo preliminar una persona sin vida. Los hechos ocurrieron en las inmediaciones de la Colonia Esfuerzo perteneciente a la ciudad de Tuxpan, Veracruz.

Las autoridades se encuentran en el lugar de los hechos y fue implementado el acordonamiento correspondiente, así como la activación del protocolo de cadena de custodia en tanto se realizan las diligencias e indagatorias correspondientes que ayuden a esclarecer este suceso violento ocurrido durante este fin de semana en la zona norte de la entidad veracruzana.

En el lugar así como en las zonas aledañas fue implementado un operativo para intentar dar con el paradero de el o los agresores que tras cometer el ataque huyeron del lugar con rumbo desconocido.

Información en desarrollo...

