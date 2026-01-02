Dos Jóvenes son Asesinados tras Ataque Armado en Maltrata, Veracruz

Durante el transcurso de la tarde de este viernes 2 de enero, se registró la movilización de las corporaciones policiacas debido a que se reportó que dos jóvenes fueron víctimas de un hecho violento en el municipio de Maltrata, localizado en la región montañosa del estado de Veracruz.

De acuerdo con los primeros reportes, los dos jóvenes fueron víctimas de un presunto ataque armado registrado en dicho municipio de la zona centro del estado de Veracruz. Se informó que los atacados fueron identificados como Axel Joseph “N”, de 19 años, y José Roberto “N”, de 23 años.

Se desconoce la identidad de los atacantes que dispararon contra dos jóvenes en Maltrata

De acuerdo con la información obtenida, Axel falleció en el lugar de la agresión debido a las lesiones, mientras que José fue auxiliado aún con signos vitales por paramédicos de Protección Civil Municipal y trasladado de emergencia al hospital regional de Río Blanco; sin embargo, pese a los esfuerzos por reanimarlo, perdió la vida instantes después.

Los hechos de violencia anteriormente descritos se registraron durante los primeros minutos de este viernes 2 de enero, sobre la avenida Ignacio Zaragoza, en plena colonia Centro de Maltrata, donde, según testigos, sujetos armados llegaron a bordo de un vehículo particular y, sin mediar palabra, descargaron sus armas de fuego contra los dos jóvenes que se encontraban en el lugar de los hechos.

Instantes después, autoridades de la Guardia Nacional y Policía Municipal arribaron al sitio para proceder a realizar el acordonamiento de la zona, mientras que la Fiscalía Regional del XV Distrito con sede en Orizaba tomó conocimiento de los hechos y se informó que ya se trabaja en las líneas de investigación tras estos hechos de violencia registrados en el municipio de Maltrata, Veracruz.

