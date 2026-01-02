Se Incendia Puente del Barrio Xallitic en Xalapa; Presuntamente Prendieron Fuego a sus Adornos

La tarde de este viernes 2 de enero, se registró un incendio en los bajos del puente del Barrio de Xallitic, localizado en el centro de la ciudad de Xalapa, lo que provocó alarma entre personas que se encontraban en la zona, así como la movilización de cuerpos de auxilio.

De acuerdo con los primeros informes, una persona en situación de calle presuntamente habría provocado el fuego al prender los adornos navideños instalados en este tradicional barrio, para posteriormente darse a la fuga sin que hasta el momento haya sido identificado.

Al percatarse del siniestro, ciudadanos que se encontraban en los lavaderos ubicados a un costado del puente actuaron de manera inmediata y apoyaron para sofocar las llamas, evitando que el incendio se propagara y ocasionara un percance mayor.

Minutos más tarde, al lugar de los hechos arribaron elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, así como personal de Protección Civil, quienes realizaron labores de enfriamiento y verificación para descartar riesgos. Hasta el momento, no hay reporte que indique que hubo personas lesionadas por dicho incidente; únicamente se registraron daños materiales en la decoración instalada en el sitio del siniestro.

El pasado jueves 1 de enero, se registró un fuerte incendio en cuatro viviendas, ubicadas en calles de la colonia El Fénix de la ciudad de Veracruz. Se informó que el origen de este siniestro fue la quema de pirotecnia como parte de los festejos del Año Nuevo 2026.

Este siniestro fue atendido por los elementos de Protección Civil (PC) e integrantes del cuerpo de Bomberos, quienes se trasladaron hasta el punto reportado para combatir, controlar y sofocar este incidente que redujo a cenizas a cuatro viviendas.

De acuerdo con las autoridades, no se reportaron personas lesionadas, sin embargo, sí pérdidas materiales cuantiosas en estas cuatro viviendas las cuales fueron consumidas en su totalidad por las llamas. En este caso también se dijo que el origen fue la manipulación y quema de pirotecnia, según lo reportado las autoridades municipales.

Por estos hechos se ha exhortado a la población a no usar este tipo de artefactos explosivos, porque deriva de la quema de ellos se pueden desencadenar este tipo de siniestros, como los ocurridos durante las primeras horas de este jueves en la colonia El Fénix, en la zona poniente de la ciudad y puerto de Veracruz.

