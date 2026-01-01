Pirotecnia Causa Incendio y Evacuación de Restaurante en Boca del Río; Hay una Persona Lesionada

La celebración de este nuevo 2026 acaparó en muchos hogares la paz, la armonía y todo pareciera ser que la tranquilidad, sin embargo, desafortunadamente el saldo durante la madrugada de este jueves 1 de enero se reportó un fuerte incendio en la infraestructura de un restaurante, donde las personas tuvieron que ser evacuadas, se reportó una persona lesionada por este siniestro.

En la ciudad de Boca del Río, en la zona del acceso hacia Playa de Vacas rumbo a Medellín, durante los primeros minutos de este año nuevo 2026 se registró un incendio al interior de las instalaciones de un restaurante establecido en la zona centro de Boca del Río, motivo que generó una fuerte movilización de cuerpos de emergencias y auxilio.

De acuerdo con los primeros reportes, se informó como saldo una persona lesionada, este hecho generó daños cuantiosos en parte de la estructura del establecimiento dedicado al giro restaurantero, ubicado en la calle Miguel Hidalgo de la ciudad de Boca del Río se incendiara.

Comensales son evacuados por incendio ocasionado por pirotecnia en Boca del Río

Esto causó alarma ya que la parte donde se inició el fuego fue en el área de la palapa, lo cual generó una gran columna de humo que fue perceptible en varias zonas cercanas al punto del siniestro.

Las personas que se encontraban al interior del local comercial tuvieron que ser evacuados, esto al percatarse que empezó a incendiarse la parte de la palapa y existía el riesgo de que se extendiera rápidamente a otras zonas del inmueble. Al lugar arribaron elementos del cuerpo de bomberos para realizar las maniobras correspondientes y controlar este incendio y evitar se propagaran las llamas.

Según la información obtenida la única persona que resultó lesionada, no presentó heridas de gravedad recibiendo la atención médica correspondiente. Se dio a conocer que el origen de este suceso fue por al uso de pirotecnia durante los festejos de la llegada del año nuevo 2026.

