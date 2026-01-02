Ejecutan Orden de Aprehensión Contra Sujeto por Presunto Transporte de Migrantes en Veracruz

La tarde de este viernes 2 de enero, la Fiscalía General de la República (FGR), a través de su Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en el estado de Veracruz, por conducto de elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM), por medio de un boletín, informaron que se cumplimentó orden de aprehensión con detenido.

Se dio a conocer que la orden fue librada por el Juzgado Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Federal con sede en Coatzacoalcos, al sur del estado de Veracruz, en contra de Benito “F”, por la comisión del delito de transporte de migrantes.

Fue el personal de la Policía Federal Ministerial adscrito a la subsede de Acayucan quien logró ubicar y asegurar al imputado en las inmediaciones de la carretera Oluta-Acayucan, entre Carretera Transítmica y Álvarez de Obregón de la colonia Obrera, en el municipio referido.

Benito “F” fue puesto a disposición del juez que la requiere, por incurrir en un delito del fuero federal, y fue internado en el Centro de Readaptación Social (CERESO) Duport Ostión, localizado en el municipio de Coatzacoalcos.

Exalcalde de Atoyac es detenido por presunto homicidio

El pasado jueves 1 de enero de 2026, fue dictada la prisión preventiva en contra de Carlos Alberto “N”, exalcalde de Atoyac, Veracruz, como presunto responsable del delito de homicidio doloso calificado, cometido en agravio de una víctima cuya identidad se mantiene en reserva.

Fue mediante un comunicado que la Fiscalía General del Estado (FGE) informó que, alrededor de las 12:05 horas del jueves 1 de enero de 2026, elementos de la Policía Ministerial ejecutaron una orden de aprehensión en su contra.

De acuerdo con la causa penal 427/2025, será investigado por la muerte de una persona, cuyos hechos se registraron el 18 de abril de 2025. Se prevé que en las próximas horas se lleve a cabo la audiencia inicial.

