Pipa Cargada con Amoniaco Cae de Distribuidor Vial en Coatzacoalcos; Hay un Lesionado

Una pipa cargada con amoníaco cayó desde el distribuidor vial del kilómetro 5, en el municipio de Coatzacoalcos, al sur del estado de Veracruz.

Autoridades de seguridad y emergencia y la coordinación regional de Protección Civil de Coatzacoalcos, aplican un operativo para resguardar la zona.Hasta el momento, se informó sobre una persona que resultó lesionada.

De acuerdo a los hechos, la unidad circulaba de la zona del distribuidor vial y al incorporarse al puente Joroba fue que se registró el accidente. Al lugar, arribaron elementos de Bomberos quienes se mantuvieron atentos con sus bombas para atender la emergencia.

Tráiler vuelca y se incendia en autopista 150D Puebla–Orizaba

Durante la tarde del pasado domingo 28 de diciembre, un tráiler con caja seca se incendió sobre la autopista 150D Puebla–Orizaba, lo que provocó que ambos carriles de la vialidad se cerraran a la altura del municipio de Maltrata, Veracruz.

De acuerdo a los hechos, todo ocurrió cuando la caja seca se incendió mientras transitaba por la autopista, lo que originó que las autoridades cerraran el paso en el kilómetro 241 con dirección a la ciudad de Veracruz. Cabe mencionar que se dio a conocer que no hubo personas lesionadas por estos hechos, solo cuantiosos daños materiales.

Además, este accidente provocó que fuera cerrado el paso en el kilómetro 249 rumbo al estado de Puebla, como medida preventiva ante el riesgo que representaba el fuego del tráiler que transportaba, juguetes, charolas, textiles, pintura y diverso material.

Cuerpos de emergencia, Bomberos, paramédicos de las altas montañas, Bomberos Metropolitanos, elementos de Protección Civil del municipio de Nogales, así como personal de auxilio vial, llegaron para trabajar en las labores y controlar el fuego.

