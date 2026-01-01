Detienen a Carlos Alberto "N", Exalcalde de Atoyac, Veracruz por Presunto Homicidio

Fue dictada la prisión preventiva a Carlos Alberto “N”, exalcalde de Atoyac, Veracruz, como presunto responsable del delito de homicidio doloso calificado, cometido en agravio de una víctima cuya identidad se mantiene en reserva.

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó en un comunicado que, alrededor de las 12:05 horas del jueves 1 de enero de 2026, elementos de la Policía Ministerial ejecutaron una orden de aprehensión en su contra.

De acuerdo con la causa penal 427/2025, será investigado por la muerte de una persona, cuyos hechos se registraron el 18 de abril de 2025. Se prevé que en las próximas horas se lleve a cabo la audiencia inicial.

La defensa del expresidente municipal tiene un plazo de 144 horas para reunir las pruebas que demuestren su inocencia. Mientras tanto, permanecerá recluido en el penal de “La Toma”, en el municipio de Amatlán, hasta que un juez de control defina su situación jurídica.

En México, de acuerdo con el Código Penal Federal y los códigos penales estatales, el delito de homicidio doloso calificado se considera grave y se sanciona de 20 hasta más de 50 años de prisión, además de la reparación del daño, la cual se determina según las agravantes del delito.

Video: Vinculan a Proceso Periodista Rafael "N" en Coatzacoalcos, Veracruz

Vinculan a proceso a periodista de Veracruz

El periodista veracruzano Rafael "N", fue detenido el pasado miércoles 24 de diciembre en Coatzacoalcos, señalado en un inicio por terrorismo, encubrimiento por favorecimiento y contra las instituciones de seguridad pública; sin embargo, el primer cargo fue eliminado.

Posteriormente, la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) informó que, tras la ejecución de una orden de aprehensión se formuló la imputación y se solicitó la vinculación a proceso en contra de Rafael "N", por hechos considerados constitutivos de delito.

Noticia relacionada: Presidenta Sheinbaum Pide a Fiscalía de Veracruz Aclarar Cargo de Terrorismo Contra Periodista

Luego de la audiencia, el juzgador resolvió conforme a lo establecido en el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la auto de vinculación a proceso única y exclusivamente por los delitos de encubrimiento por favorecimiento y en contra de las instituciones de seguridad pública.

Además, se impuso como medida cautelar el resguardo domiciliario por el lapso de un año, dentro de los plazos y términos procesales previstos por la ley, en contra de Rafael "N".

Historias recomendadas:

LLZH