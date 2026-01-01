Motociclista Muere Tras Sufrir Fuerte Accidente en Xalapa; Un Día Antes Había Comprado la Unidad

Un motociclista de 27 años de edad falleció la mañana de este día tras sufrir un accidente fatal sobre la avenida Lázaro Cárdenas, a la altura del Puente Miguel Alemán, en el carril que conduce hacia el municipio de Banderilla.

De acuerdo con los primeros reportes, el joven, vecino de la colonia Revolución, circulaba a bordo de una motocicleta color rojo con negro y avanzaba a alta velocidad en el tramo que conecta Las Trancas con la zona de Tesorería. El conductor perdió el control de la unidad, derrapó sobre el pavimento y terminó impactándose contra una luminaria ubicada en el costado derecho de la vía de comunicación.

Tras el choque, el motociclista quedó tendido cerca del poste con lesiones de gravedad, mientras que la motocicleta continuó deslizándose varios metros hasta detenerse aproximadamente a 20 metros del punto del impacto. El accidente fue presenciado por automovilistas que circulaban por la zona, quienes dieron aviso inmediato a los servicios de emergencia.

Motociclista había comprado su unidad horas antes del trágico accidente

Paramédicos del Escuadrón Nacional de Rescate arribaron al sitio en cuestión de minutos; sin embargo, tras valorar al joven, confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

El cuerpo fue cubierto y el área acordonada para evitar riesgos en esta vialidad de alta afluencia. Debido al congestionamiento vehicular que se generó, las autoridades cerraron de manera parcial el carril afectado y desviaron la circulación hacia las laterales en ambos sentidos.

Minutos después arribaron familiares del motociclista, quienes, entre consternación y sorpresa, confirmaron que el joven había adquirido la motocicleta apenas el último día del año 2025, horas antes del fatal accidente.

Finalmente, personal de periciales realizó las diligencias correspondientes y ordenó el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para los trámites legales de rigor.

