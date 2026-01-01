Muere Motociclista Luego de Derrapar en Avenida 12 de Marzo en Matamoros

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana delegación Matamoros atendieron la mañana de este jueves 1 de enero de 2026 un accidente de motocicleta registrado sobre la avenida 12 de Marzo, frente a la Clínica Plus del IMSS.

De acuerdo con los primeros reportes, un motociclista derrapó sobre la carpeta asfáltica, por lo que elementos de Tránsito y Vialidad de Matamoros procedieron a cerrar la circulación en ambos sentidos para facilitar las labores de auxilio. Sin embargo, al arribar los paramédicos confirmaron que el conductor ya no presentaba signos vitales, por lo que se dio aviso a la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas para el inicio de las diligencias correspondientes.

Identifican a Motociclista que Derrapó en Matamoros

Minutos más tarde, la víctima fue identificada como Miguel Ángel, con domicilio en el fraccionamiento Martha Rita Prince, quien se desempeñaba como oficio mecánico. El área permaneció acordonada mientras las autoridades realizaban el levantamiento del cuerpo y las investigaciones para esclarecer las causas del accidente.

