Investigan la Muerte de Funcionario Eddy Betancourt en McAllen; Ya Buscan a Sospechoso

Durante el fin de semana se confirmó la muerte de Eddy Betancourt, empresario y funcionario del sur de Texas; fue localizado sin vida luego de un presunto ataque con arma de fuego en la ciudad de McAllen.

Los hechos ya son investigados por las autoridades locales como un homicidio, sin que hasta el momento se haya informado de personas detenidas o el posible móvil del crimen.

Buscan a Sospechoso de Homicidio de Eddy Betancourt

Los oficiales de la Policía de McAllen solicitan la ayuda del público para localizar a un sospechoso en una investigación relacionada con un homicidio

Se trata de una persona identificada como Reynaldo Mata-Ríos, sujeto de interés por las autoridades, ya que podría estar relacionado con la muerte del funcionario Eddy Betancourt, quien presentaba un disparo en el cuerpo con arma de fuego, hecho ocurrido durante la tarde del pasado 27 de diciembre cuando fue localizado sin vida al interior de su oficina ubicada en la cuadra 800 norte de la calle Ware.

Si usted tiene información del sospechoso Mata Ríos, puede llamar de manera anónima a la línea de testigos contra el crimen de McAllen 956 687 84 77.

Buscan a Sospechoso del Homicidio de Eddy Betancourt en McAllen. Foto: Policía de McAllen

¿Quién Era Eddy Betancourt?

Eddy Betancourt era una figura conocida en la región por su actividad empresarial y su participación en organismos públicos, por lo que su fallecimiento ha provocado reacciones entre líderes comunitarios y sectores empresariales. La policía continúa con las indagatorias y ha solicitado la colaboración ciudadana para esclarecer los hechos y dar con los responsables.

