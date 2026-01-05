Localizan Restos en Descomposición de Manatí en Río Coatzacoalcos, Veracruz

En las últimas horas, se ha registrado un hallazgo que ha causado sorpresa entre los habitantes que se encuentran en la cercanía del río Coatzacoalcos. El hecho corresponde al varamiento de los restos orgánicos de lo que se informó es un manatí de aproximadamente tres metros de largo en el río anteriormente mencionado.

Recordemos que esta especie se encuentra enlistada como una de las que se encuentra en peligro de extinción dentro de la norma 059 de la Secretaría de Marina y Recursos Naturales (SEMARNAT), puesto que esta especie enfrenta un grave problema por la destrucción y pérdida de su hábitat natural.

La destrucción de manglares o pastos marinos, la colisión con embarcaciones, la pesca incidental, la contaminación y todos los factores antropogénicos, es decir, la actividad humana, han llevado a catalogarla justamente como una especie en peligro de extinción.

Se requiere un esfuerzo de conservación coordinado entre el gobierno, la sociedad y las empresas para lograr proteger los humedales clave en el sur del territorio mexicano. Se informó que lo que se va a hacer en este momento es recuperar estos restos orgánicos que se encuentran flotando en el río Coatzacoalcos en un lugar de no fácil acceso.

Sugieren enterrar restos de manatí muerto en zona de playas de Coatzacoalcos

Se informó que, para extraer los restos del animal, se va a atar alguna estructura en el sitio para que posteriormente se pueda realizar el manejo adecuado y poderlo trasladar a un lugar seguro para ser sepultado. De acuerdo con el especialista en tortugas, Alejandro Cepeda, el lugar más seguro para un animal de dicho tamaño es en la playa.

Como sugerencia, el lugar más seguro que podemos tener aquí en esta zona es la playa para un animal de este tamaño.

Detalló que de esta manera se evita una contaminación biológica, un problema sanitario, y se contribuye al continuar con el flujo de energía para el resto de los organismos y microorganismos que habitan dicho ecosistema marítimo terrestre en el río Coatzacoalcos.

Nos vamos a evitar una contaminación, un problema de sanidad aquí en este lugar del río Coatzacoalcos y, de la misma forma, vamos a contribuir sumando con el flujo de energía para el resto de los organismos y microorganismos que habitan en el ecosistema.

Cabe destacar que estos son los primeros restos orgánicos de dicha especie que se encuentran en lo que va del año, por lo que el especialista hizo un llamado a toda la población para unirse y buscar la manera de evitar contaminaciones y hacer lo correcto por la conservación de la vida de todas las especies.

