Hombre es Hallado Muerto al Interior de su Domicilio en Xalapa; Llevaba Días Desaparecido

Un hombre fue localizado sin vida al interior de su domicilio en la colonia Piedra Parada, zona perteneciente a El Castillo. Los hechos ocurrieron durante las primeras horas de este domingo 4 de enero.

El hallazgo fue realizado por la esposa del ahora fallecido, quien señaló que, tras varios días sin tener contacto con él, acudió al domicilio y desafortunadamente lo encontró sin vida al interior del inmueble que era su vivienda.

Tras el hallazgo y reporte correspondiente a las líneas de emergencias, al sitio acudieron elementos de la Policía Estatal, quienes al ingresar al domicilio confirmaron que el cuerpo se encontraba en avanzado estado de descomposición.

Posteriormente, personal de la Policía Ministerial y Servicios Periciales llevaron a cabo las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo, el cual fue trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para realizar la necropsia de ley.

Los primeros reportes indicaron que el fallecido se desempeñaba como operador de maquinaria pesada; no obstante, las autoridades señalaron que este dato forma parte de las investigaciones. Se informó que derivado de estos hechos se abrió una carpeta de investigación para intentar determinar las causas del deceso del hombre.

Hombre muere en la vía pública en la ciudad de Veracruz

Durante la noche del pasado 31 de diciembre un hombre, de aproximadamente 30 años, perdió la vida en la vía pública. Ocurrió en la esquina de la Avenida Miguel Alemán y Alacio Pérez, en la Colonia Centro de la ciudad de Veracruz.

Personas que se encontraban en el lugar aseguran que el hombre se empezó a sentirse mal alrededor del medio día en ese mismo lugar, por lo que se quedó sentado. Finalmente horas más tarde cayó inconsciente.

Al percatarse de la situación los testigos generaron el reporte correspondiente a las autoridades y cuerpos de auxilio mediante la línea de emergencias 911, elementos paramédicos arribaron y confirmaron el deceso de la persona.

