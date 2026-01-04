Hallan Restos Humanos en Rancho de Veracruz; Víctima es Identificada como Hijo de un Exregidor

Durante la mañana del domingo 4 de enero se dio a conocer que cuatro personas del sexo masculino habrían sido asesinadas al interior de un rancho ubicado sobre la carretera Acayucan-Salina Cruz, en la comunidad de Aguilera perteneciente a Sayula de Alemán, en la zona sur de Veracruz.

Los hechos de violencia fueron reportados a la línea de emergencia 911 luego de que fueran hallados los cuerpos al interior del Rancho Montecristo. Lo que generó una movilización importante de elementos de seguridad que se trasladaron al lugar del hallazgo para tomar conocimiento resguardar la escena del crimen.

Según el reporte de hechos se informó que entre las víctimas se encontró el cuerpo de Héctor Velázquez Díaz, hijo del exregidor de Sayula de Alemán, Héctor Velázquez Vázquez, quién fue asesinado en Acayucan en febrero del 2020.

Personal de la Fiscalía General del Estado (FGE), a través de Policía Ministerial y Servicios Periciales, llegaron e iniciaron con las diligencias correspondientes, se dijo que los cuerpos presentaban signos de violencia, En el lugar localizaron algunos casquillos percutidos regados en el punto, por lo cual hasta el momento se mantienen abiertas varias líneas de investigación.

Autoridades de seguridad mantienen acordonado el rancho mientras se realizan las investigaciones correspondientes que se derivan de este tipo de hechos violentos, con la intención de encontrar alguna evidencia que ayude al esclarecimiento del asesinato y puedan dar con los agresores que cometieron este crimen en la zona sur del estado de Veracruz.

Otro hecho violento reciente en el estado de Veracruz

La tarde del pasado sábado 3 de enero se dio a conocer la fuerte movilización de elementos de Seguridad que se registró en la zona norte del estado de Veracruz, luego de recibir la alerta de un presunto ataque armado.

Los primeros reportes señalaron que como saldo preliminar una persona sin vida. Los hechos ocurrieron en las inmediaciones de la Colonia El Esfuerzo perteneciente a la ciudad de Tuxpan, Veracruz.

Según el reporte de hechos se informo que dos hombres armados ingresaron al interior del domicilio sorprendiendo a la víctima al dispararle directamente en repetidas ocasiones, provocando que perdiera la vida casi de manera instantánea, la víctima fue identificada por un familiar como Osvaldo Yahir Hernández Hernández de 23 años.

