Hallan Primer Delfín Muerto del 2026 en Playa Bagdad; Ambientalistas Denuncian Caza Ilegal

Este lunes 5 de enero de 2026, el equipo de monitoreo de la organización "Conibio Global" en Tamaulipas reportó el hallazgo del primer delfín sin vida del año en Playa Bagdad, confirmando que la problemática de la caza ilegal persiste en la región.

Hallan Primer Delfín Muerto en Playa Bagdad de Matamoros. Foto: Conibio Global AC

Noticia Relacionada: Estos son los Descuentos y Condonaciones en Pago de Placas y Engomado en Tamaulipas 2026

Delfín Localizado en Playa Bagdad Tenía Cortes Precisos

El ejemplar presentaba cortes precisos que indican que su carne fue aprovechada como carnada en la pesca de tiburón, una práctica ilícita que se ha vuelto recurrente en esta zona costera.

Este hallazgo se suma a una estadística alarmante. Durante el 2025, se documentó la muerte de más de 100 delfines en la zona, una cifra que pone en riesgo la estabilidad poblacional de la especie.

Tamaulipas Registra Dos Casos de Gusano Barrenador

Historias Recomendadas: