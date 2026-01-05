Calendario de Pago Pensión Bienestar en Tamaulipas para Adultos Mayores en Enero 2026

A partir de hoy lunes 5 de enero y hasta el miércoles 28 de enero, el Gobierno de México realizará los depósitos correspondientes al bimestre enero–febrero de 2026 de las Pensiones para el Bienestar, informó la Secretaría de Bienestar.

Los pagos se efectuarán de manera escalonada a través de las cuentas del Banco del Bienestar, conforme a la letra inicial del primer apellido de cada persona derechohabiente, con el objetivo de garantizar una entrega ordenada y sin contratiempos.

¿Quienes Recibirán Pago de Pensión Durante Enero de 2026?

Durante este periodo recibirán su apoyo económico las personas inscritas en la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad, la Pensión Mujeres Bienestar y el Programa para el Bienestar de Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras.

Calendario de Pagos Pensión Bienestar Enero 2026

Para este 2026, la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores otorga un monto de 6 mil 400 pesos bimestrales a mujeres y hombres de 65 años y más. En tanto, la Pensión para Personas con Discapacidad entrega 3 mil 300 pesos bimestrales, mientras que la Pensión Mujeres Bienestar contempla un apoyo de 3 mil 100 pesos por bimestre. Por su parte, el Programa de Madres Trabajadoras proporciona un monto de 1 mil 650 pesos bimestrales por beneficiario.

Letra Día A Lunes 5 B Martes 6 C Miércoles 7 y jueves 8 D,E,F Viernes 9 G Lunes 12 y martes 13 H,I,J,K Miércoles 14 L Jueves 15 M Viernes 16 y lunes 19 N,Ñ,O Martes 20 P,Q Miércoles 21 R Jueves 22 y viernes 23 S Lunes 26 T,U,V Martes 27 W,X,Y,Z Miércoles 28

En este primer bimestre del año, más de 18 millones de personas recibirán pensiones y apoyos económicos, lo que representa una inversión social superior a los 99 mil 345 millones de pesos.

🚨 ¡Primer pago del año! Hoy inician los pagos de pensiones. 💳



En 2026, en beneficio del pueblo de México, los montos suben a:



👴🏼 Adultos Mayores: $6,400 bimestrales

👨‍🦽Personas con Discapacidad: $3,300

🧑🏽 Mujeres de 60 a 64 años: $3,100



Más detalles: https://t.co/p8pB6l8RDv pic.twitter.com/OeVQvkbNij — Programas para el Bienestar (@apoyosbienestar) January 5, 2026

