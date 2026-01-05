Pago de Predial en Matamoros Tendrá Descuento en Enero 2026: ¿Cuánto Bajará el Costo?

El Gobierno Municipal de Matamoros informó que durante todo el mes de enero de 2026 se mantiene vigente un 15 por ciento de descuento en el pago del impuesto predial, como parte de los incentivos para fomentar el cumplimiento de esta contribución.

Noticia Relacionada: Estos son los Días de Descanso Obligatorio este 2026 en México y Tamaulipas

Este beneficio está dirigido exclusivamente a los contribuyentes que se encuentran al corriente en sus pagos, por lo que las autoridades exhortan a la ciudadanía a regularizar su situación y aprovechar este apoyo económico.

Pago de Predial en Matamoros Durante Enero

El impuesto predial es una de las principales fuentes de ingresos del municipio, y su recaudación permite fortalecer servicios públicos como alumbrado, pavimentación, seguridad y mantenimiento de espacios públicos.

Las autoridades municipales reiteraron la invitación a realizar el pago dentro del periodo establecido para obtener el descuento correspondiente y evitar recargos posteriores.

Historias Recomendadas: