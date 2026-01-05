Crean la Rosca de la Barda para Celebrar el Día de Reyes 2026 en Tampico

Como cada 6 de enero, la tradicional Rosca de la Barda no puede faltar en la zona sur de Tamaulipas, una creación que desde hace aproximadamente seis años consecutivos se ha convertido en una de las favoritas de Tampico y Ciudad Madero.

Crean la Rosca de la Barda en Tampico por el Día de Reyes

Rosca de Reyes de la Barda en Tampico

Elaborada con los ingredientes típicos de la clásica torta de la barda, pero en porciones dobles, esta rosca se ha transformado en un verdadero deleite a la vista y al paladar. Además, como dicta la tradición, incluye los Niños Dios, lo que la convierte en una auténtica Rosca de Reyes con un toque totalmente local.

Local de Comida en Tampico Crea la Rosca de la Barda. Foto: N+

Esta peculiar rosca de reyes tiene un costo de 160 pesos y alcanza para entre tres y cuatro personas, dependiendo del apetito. Sin duda, es una creación que llegó para quedarse y que ya forma parte de la identidad de este establecimiento, sorprendiendo tanto a locales como a turistas.

