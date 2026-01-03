Adulta Mayor y su Nieto Mueren Durante el Incendio de su Vivienda en Coatzacoalcos; Esto se Sabe

Durante la madrugada del sábado 3 de enero en la ciudad de Coatzacoalcos, se reportó la muerte de una mujer de más de 80 años y su nieto de 33 años. Los primeros reporte indican que ambas personas fallecieron a causa del incendio ocurrido al interior de su vivienda, en el sur de Veracruz.

Los hechos tuvieron lugar en un domicilio que se encuentra ubicado en la calle Román Marín, entre Gloria Corrales y callejón Pedro Infante de la colonia Emiliano Zapata en Coatzacoalcos. Se dio a conocer que la mujer fallecida fue identificada como Estela y su nieto fue identificado como Raúl.

Autoridades investigan las posibles causas del incendio

Hasta el momento las investigaciones por este hecho se siguen desarrollando, aún se desconoce la causa del incendio sin embargo, se presume el origen del siniestro fue a consecuencia del uso de velas ya que al parecer no contaban con energía eléctrica en el inmueble.

Al lugar de los hechos llegaron elementos del cuerpo de bomberos quienes tomaron conocimiento y realizaron las tareas de control, y sofocamiento del fuego. Se confirmó el hallazgo de los cuerpos de las dos personas fallecidas al interior del domicilio, por lo que las autoridades correspondientes realizaron las diligencias correspondiente, ademas de ordenar el levantamiento de los cuerpos para ser trasladados al Servicio Médico Forense (SEMEFO). El lugar quedó acordonado por las autoridades de la Fiscalía General del Estado (FGE)

