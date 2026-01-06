¿Abrirá Nacional Monte de Piedad en Cuesta de Enero 2026? Sindicato y Administración se Reúnen

A casi 100 días del inicio de la huelga en Nacional Monte de Piedad, trabajadores sindicalizados y la administración de la institución de asistencia privada volvieron a reunirse en busca de una solución al conflicto laboral que dé como resultado el levantamiento del paro.

Luego de que en diciembre ambas partes no llegaron a un acuerdo, este martes 6 de enero de 2026 retomaron las mesas de negociación para poner fin a la huelga comenzada el 1 de octubre de 2025.

¿Abrirán las sucursales de Monte de Piedad en cuesta de enero 2026?

No obstante, hasta las 19:00 horas de este martes 6 de enero de 2026 el sindicato y la administración de Nacional Monte de Piedad no llegaban a un acuerdo en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, por lo que la huelga continúa.

Ello, mientras los millones de usuarios de Nacional Monte de Piedad continúan en vilo, en espera de poder recuperar sus prendas o empeñar artículos para poder hacer frente a la cuesta de enero.

¿Por qué hay huelga en Nacional Monte de Piedad?

Fue el pasado primero de octubre cuando los trabajadores sindicalizados estallaron la huelga en las más de 300 sucursales de Nacional Monte de Piedad, acusando una serie de incumplimientos al contrato colectivo de trabajo (CCT) de 2024.

Desde el inicio del paro de labores, la institución de asistencia privada ha argumentado que los acuerdos y demandas laborales, como horas extras y otras condiciones, representan una carga financiera insostenible, por lo que busca una modificación del CCT para evitar la quiebra.

¿Cobrarán más intereses a clientes por huelga?

Vía la red social X, Nacional Monte de Piedad informó a sus clientes el día de ayer que no se cobrarán intereses adicionales para los empeños que se mantengan al corriente en su fecha original de vencimiento.

Ante ello, la institución de asistencia privada invitó a sus clientes con prendas empeñadas a realizar sus pagos correspondientes a través de sus medios alternos.

"Durante este periodo de suspensión en el servicio nosotros nos haremos cargo de las comisiones generadas por pago en sucursales Banamex y tiendas Oxxo", añadió el Monte de Piedad en un videomensaje.

