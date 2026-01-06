AICM Da a Conocer TUA para Vuelos de Enero 2026: Esto Pagarán Pasajeros por Cada Viaje

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) dio a conocer la Tarifa de Uso Aeroportuario (TUA) que estará vigente para los vuelos nacionales e internacionales desde la terminal aérea capitalina.

A través de su sitio oficial, la administración del Aeropuerto Internacional Benito Juárez publicó la TUA aplicable para enero de 2026.

La TUA representa hasta el 60% del precio de los vuelos nacionales.

La pagan todos los pasajeros mayores a dos años.

¿Qué es la TUA y quiénes la pagan?

La TUA es un cargo obligatorio en México que pagan los pasajeros con su boleto de avión por usar las instalaciones y servicios aeroportuarios.

Este monto es variable y lo define cada aeropuerto, cubriendo el uso de infraestructuras como filtros de seguridad y sales de espera, así como el mantenimiento de la terminal.

¿De cuánto es la TUA del AICM para enero 2026?

De acuerdo con el portal del AICM, la Tarifa de Uso Aeroportuario Aplicable para enero de 2026 es de:

TUA nacional: 537.28 pesos

TUA internacional: mil 20 pesos

Este monto puede variar en los meses posteriores según el tipo de cambio diario que publica el Banco de México (Banxico) en el Diario Oficial de la Federación.

