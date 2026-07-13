Así Cotiza el Precio del Dólar Hoy Lunes 13 de Julio de 2026 en México y la Frontera Norte

¿Cómo está el precio del dólar hoy en México y la frontera norte? Conoce la cotización del peso mexicano en bancos y casas de cambio hoy lunes 13 de julio de 2026.

Precio del Dólar Hoy en MéxicoFoto: N+

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¿Cómo está el dólar hoy en México? El peso inicia en $17.40 por dólar. En bancos, se vende a $17.75 y se compra a $16.62. Descubre más sobre la cotización actual.

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