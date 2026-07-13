Transporte Público de Cuautla, en Vilo por Extorsiones y Ataques de Grupos del Crimen Organizado

En Cuautla, Morelos, nadie quiere ser chofer de transporte público debido a los ataques del crimen organizado por no pagar el famoso “derecho de piso”; y es que el problema se agrava porque en ocasiones tienen que lidiar con más de dos grupos delincuenciales.

“Al transporte público le están lloviendo las amenazas, las extorsiones, nos han matado gente, han quemado unidades”, dijo un permisionario del transporte público de dicho municipio.

Miedo en Cuautla

Desde 2024 a la fecha, al menos 15 conductores de combis y checadores han sido asesinados en el municipio, según organizaciones de transportistas. Los casos están relacionados con el cobro de piso.

“Mataron a un compañero de la Juan Morales, iba con pasaje y así sobre su ruta ahí en la colonia, lo emparejaron en un tope y lo dieron de baja”, narró el chofer de una combi en Cuautla.

Los criminales exigen a los concesionarios un pago inicial y después una cuota mensual por cada unidad de la ruta. Algunas líneas han pagado hasta un millón de pesos en una sola exhibición. Y mientras negocian, suspenden el servicio.

“Saben que vamos a parar las camionetas hasta que arreglemos esto. Hay veces que duran horas, hay veces que duran hasta semanas”.

Ataques del crimen organizado

Pero cuando los permisionarios se han negado a pagar, han atacado a choferes y checadores.

El 21 de mayo fue asesinado un chofer de la ruta 9, La Trinchera. Tras este ataque pagaron 300 mil pesos.

“Hay que estar pagando el derecho de piso ahorita; y esa ruta, la verdad mis respetos, pero le está pagando a cuatro sicarios que no los dejan trabajar, no a uno a cuatro”, según un permisionario que brindó su testimonio anónimo.

“La mayoría o todas las rutas de Cuautla pagan a más de dos grupos”, añadió el chofer de una combi.

Falta de conductores en Cuautla

En Cuautla circulan alrededor de 3 mil camionetas de transporte público y los permisionarios enfrentan una falta de conductores superior al 30%.

“De hecho tenemos mucha escasez de choferes. Nadie quiere ser chofer ahorita”, expuso el chofer.

Según datos oficiales, de enero a mayo de este año se denunciaron 113 casos de extorsión en Cuautla; en el mismo periodo de 2025, fueron 93.

Pero se estima que, por cada caso denunciado, hay 9 que no lo son, según la Encuesta de Victimización y Percepción Ciudadana del INEGI.

Nancy Guadalupe Echeverría, Síndica Municipal de Cuautla, expuso que en “Cuautla desafortunadamente tenemos el primer lugar de extorsiones y es en donde se tiene que voltear a ver”.

Detención de alcalde

Lo que ocurre en el municipio no es casual, el alcalde Jesús Corona y tres de sus colaboradores, fueron detenidos en mayo por nexos con una facción del Cártel de Sinaloa. Están acusados, entre otros delitos, de extorsión.

“Estos operativos tienen que ampliarse, no es suficiente con lo que ya se hizo, hay que seguir adelante, nos parece que hay más personas que están ahora y quienes estuvieron en administraciones pasadas que tienen que rendir cuentas”, manifestó Roberto Salinas, del Centro de Investigación Morelos Rinde Cuentas.

Los trabajadores del volante en Cuautla exigen que se ponga un alto a este delito que afecta no sólo a ellos, sino a la mayoría de los comerciantes en el municipio

“Los que no han pasado por esto no se dan cuenta del gran problema que tenemos, de hablar con esas personas, de tener miedo de que te vayan a matar, de tener el miedo que vayan a matar a tu familia, tener el miedo de salir a trabajar y no regresar”, reiteró un permisionario del transporte público.

Con información de Arturo Ortiz, N+.

SPB