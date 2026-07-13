Transporte Público de Cuautla, en Vilo por Extorsiones y Ataques de Grupos del Crimen Organizado

En Cuautla, nadie quiere ser chofer del transporte público por miedo a los ataques del crimen organizado; a veces enfrentan amagos de más de un grupo delictivo

De 2024 a la fecha, al menos 15 conductores de combis y checadores han sido asesinados en Cuautla. Foto: Captura de pantallaDe 2024 a la fecha, al menos 15 conductores de combis y checadores han sido asesinados en Cuautla. Foto: Captura de pantalla

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¿Sabías que en Cuautla, Morelos, el miedo al crimen organizado ha dejado al transporte público sin choferes? Extorsiones y ataques son el pan de cada día. Descubre más sobre esta alarmante situación.

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