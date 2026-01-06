Balean a Policía de Inteligencia de CDMX en Iztapalapa; Agresores Huyen en Motocicleta

Un policía del área de Inteligencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX) fue atacado a balazos en la zona de la Unidad Habitacional Ermita Zaragoza, en la alcaldía Iztapalapa.

El agente se encontraba realizando tareas de investigación por delitos contra la salud en dicha zona cuando fue interceptado por dos sujetos, quienes abrieron fuego en su contra.

Así fue la agresión contra el policía de investigación

La agresión ocurrió este martes 6 de enero en el cruce de los andadores Joaquín y Vicente Santa Cruz; una de las balas impactó en la cabeza del elemento.

De acuerdo con una tarjeta informativa de la SSC CDMX, el oficial realizaba trabajos de investigación e inteligencia en la zona, en atención a varias denuncias por la probable venta de droga y armas en la zona.

El policía fue lesionado por disparos de arma de fuego en la cabeza y pierna, ambos del lado izquierdo. Al escuchar las detonaciones, sus compañeros que también realizaban trabajos de investigación se aproximaron y solicitaron apoyo.

Debido a la gravedad de sus heridas, el policía de Inteligencia fue trasladado en helicóptero hacia un hospital privado para ser atendido de urgencias.

Buscan a los responsables

Tras el ataque, los presuntos agresores se habrían dado a la fuga a bordo de una motocicleta; elementos de la SSC CDMX realizan patrullajes en la zona para dar con ellos.

