¿Cuándo Son los Partidos de la Selección Mexicana Femenil Sub-23 para Gira por Suecia?

Las jugadoras dirigidas por Vanessa Martínez medirán su rendimiento en el ámbito internacional el próximo mes

Selección Nacional Mexicana FemenilLa Selección Nacional Mexicana Femenil se prepara para una gira por Suecia. Foto: Selección Nacional de México Femenil.

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¡La Selección Mexicana Femenil Sub-23 se prepara para enfrentar a Noruega y Suecia! Descubre cómo estas jóvenes promesas medirán su nivel en la gira por Europa. ¿Listos para apoyar al futuro del futbol mexicano?

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