¿Cuándo Son los Partidos de la Selección Mexicana Femenil Sub-23 para Gira por Suecia?

La Selección Nacional de México Femenil Sub-23 emprenderá una gira por Suecia el próximo mes, donde se pondrá a prueba el nivel competitivo de la nueva generación de jugadoras.

A diferencia del futbol varonil, en la rama femenil no existe un torneo oficial internacional Sub-23 organizado por la FIFA. Por eso, equipos en esta categoría suelen disputar amistosos internacionales.

Las mexicanas dirigidas por Vanessa Martínez se enfrentarán a sus similares de Suecia y Noruega para medir su rendimiento en el ámbito internacional.

La gira será del domingo 31 de mayo al martes 9 de junio.

Estos son los partidos de la Sub-23 Femenil de México

Noruega vs. México , viernes 5 de junio - 07:00 horas (México), en Ekerum, Suecia

Suecia vs. México, lunes 8 de junio, a las 10:30 horas (México), en Fredriksskans, Suecia

Las dos escuadras europeas representan un desafío importante.

Las locales son consideradas de las más fuertes en el viejo continente. Mientras que las noruegas cuentan con gran respaldo para su formación.

El proceso del Tri femenil Sub-23 busca preparar a las futbolistas procedentes de la categoría Sub-20 con el fin de que puedan nutrir al combinado de la selección mayor.

Esto es fundamental, porque México pretende pelear por un lugar en la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027, y para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

El martes 26 de mayo, se dio a conocer la lista de las convocadas para viajar a Europa. Puedes consultar la lista aquí.

ASJ