¿Quiénes Son las Jugadoras Convocadas por la Sub-23 de México?

La Selección Nacional de México Femenil dio a conocer el cuadro tricolor Sub-23 que sostendrá una gira por Suecia del domingo 31 de mayo al martes 9 de junio, donde enfrentará a dos países nórdicos.

Llama la atención que el plantel se integra fundamentalmente por figuras de la Liga MX Femenil. En N+ te decimos quiénes son las jugadoras convocadas por la Selección Mexicana Sub-23. Conoce sus posiciones y los equipos a los que pertenecen.

#Sub23 | La lista de nuestras convocadas que viajarán a la Gira en Suecia 🇸🇪 para representar a nuestro país… 👊✨

¡VAMOOOOOOOOOOS EQUIPO! 🇲🇽🙂‍↕️ pic.twitter.com/nZvp2fWjSu — Selección Nacional de México Femenil (@Miseleccionfem) May 26, 2026

Lista de jugadoras convocadas para la Sub-23 Femenil de México

Porteras

Celeste Espino, Guadalajara

Paola Manrique, Monterrey

Azul Álvarez, Universidad de Baylor en Waco, Texas

Defensas

Natalia Colin, Tigres

Carol Cázares, Monterrey

Alexandra Godínez, Pachuca

Ana Mendoza, Pumas

Daniela Monroy, Monterrey

Sofia Ramos, América

Tanna Sánchez, Monterrey

Centrocampistas

Natalia Coury, Idaho State University Athletics

Alejandra Lomelí, Cruz Azul

Sofia Martínez, Monterrey

Xcaret Pineda, América

Nicole Pérez, Monterrey

Ella Sanchez, FC Juárez Femenil

Delanteras

Denise Castro, Guadalajara

Maribel Flores, SC Braga Feminino

Paola García, Pachuca

Lourdes Bosch, Denver Summit FC

Mayalu Rausch, León

Valerie Vargas, Monterrey

Estos son los partidos de la Sub-23 Femenil de México

Noruega vs. México , viernes 5 de junio - 07:00 horas (México), en Ekerum, Suecia

Suecia vs. México, lunes 8 de junio, a las 10:30 horas (México), en Fredriksskans, Suecia

HVI