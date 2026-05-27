¿Quiénes Son las Jugadoras Convocadas por la Sub-23 de México?

La Selección Nacional de México Femenil dio a conocer el cuadro tricolor Sub-23 que sostendrá una gira por Suecia del domingo 31 de mayo al martes 9 de junio, donde enfrentará a dos países nórdicos.
Llama la atención que el plantel se integra fundamentalmente por figuras de la Liga MX Femenil. En N+ te decimos quiénes son las jugadoras convocadas por la Selección Mexicana Sub-23. Conoce sus posiciones y los equipos a los que pertenecen.
Lista de jugadoras convocadas para la Sub-23 Femenil de México
Porteras
Celeste Espino, Guadalajara
Paola Manrique, Monterrey
Azul Álvarez, Universidad de Baylor en Waco, Texas
Defensas
Natalia Colin, Tigres
Carol Cázares, Monterrey
Alexandra Godínez, Pachuca
Ana Mendoza, Pumas
Daniela Monroy, Monterrey
Sofia Ramos, América
Tanna Sánchez, Monterrey
Centrocampistas
Natalia Coury, Idaho State University Athletics
Alejandra Lomelí, Cruz Azul
Sofia Martínez, Monterrey
Xcaret Pineda, América
Nicole Pérez, Monterrey
Ella Sanchez, FC Juárez Femenil
Delanteras
Denise Castro, Guadalajara
Maribel Flores, SC Braga Feminino
Paola García, Pachuca
Lourdes Bosch, Denver Summit FC
Mayalu Rausch, León
Valerie Vargas, Monterrey
Estos son los partidos de la Sub-23 Femenil de México
Noruega vs. México, viernes 5 de junio - 07:00 horas (México), en Ekerum, Suecia
Suecia vs. México, lunes 8 de junio, a las 10:30 horas (México), en Fredriksskans, Suecia
HVI