¿Quiénes Son las Jugadoras Convocadas por la Sub-23 de México?

Estas son las futbolistas de la Liga MX Femenil que realizarán una gira por Suecia del domingo 31 de mayo al martes 9 de junio de 2026

¿Quiénes Son las Jugadoras Convocadas por la Selección Mexicana Sub-23? Posiciones y EquiposCamiseta de la Selección Nacional de México. Foto: miseleccion.mx

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Siete jugadoras del Monterrey formarán parte de la Selección Mexicana Sub-23, destacan los nombres de Paola Manrique, Carol Cázares, Daniela Monroy, Tanna Sánchez, Sofía Martínez, Nicole Pérez y Valerie Vargas

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