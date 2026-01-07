Anuncian Cuándo Inicia Remodelación en la Línea 3 del Metro CDMX: ¿Cerrarán Estaciones?

En conferencia de prensa de hoy, 7 de enero de 2026, las autoridades capitalinas informaron cuándo inicia la remodelación de la Línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo Metro y explicaron qué pasará con el cierre de las estaciones.

Clara Brugada Molina, jefa de Gobierno de CDMX, señaló que los trabajos de la Línea 3 del Metro son prioridad porque conecta a distintos puntos de la capital. Destacó que la renovarán de manera completa y la obra arrancará en los próximos días en la estación Universidad, y se prevé termine antes de que inicie el Mundial 2026.

Con la intervención de los garajes, talleres y estacionamientos necesarios para arrancar toda la obra

Línea 3 del Metro tendrá 45 nuevos trenes

Adrián Rubalcava, director del Metro indicó que es importante que esta Línea 3 sea remodelada, destacó que hay 40 trenes en hora pico, los cuales ya presentan afectaciones en puertas, en la tracción, lo que obliga a que se adquiera una flotilla de nuevos trenes.

Nos iríamos a un pilotaje automático, más moderno... Esto lo hace más seguro para los usuarios

La jefa de Gobierno, indicó que la remodelación de la Línea 3 del Metro tendrá una inversión de 40 mil millones de pesos, que consistirá en la compra de 45 nuevos trenes, lo cual dijo son prioridad.

Remodelación integral de las 21 estaciones del Metro, se van a modernizar, se van a renovar las vías... tendremos más viajes más cómodos y más rápidos

¿Cuándo iniciarán los trabajos de la L3 del Metro?

La jefa de Gobierno anunció que los trabajos comenzarán en los siguientes días en la estación Universidad, mientras que las obras al interior del Metro se harán a mediados de julio.

El gran objetivo es hacer esta gran obra con las menos afectaciones a la ciudadanía con el servicio que se otorga

Brugada, indicó se espera que "sea a finales de 2028, cuando se termine la obra principal y el funcionamiento del Metro se pueda dar, ya renovado".

Video: Clara Brugada Anuncia Renovación de la Línea 3 del Metro CDMX para el 2026

Brugada indicó que las obras se harán con recursos propios.

En tanto, Héctor Ulises García, secretario de Movilidad de la CDMX, adelantó la forma en cómo se apoyará a la gente con las obras en la Línea 3.

Se usarán unidades de RTP y si no fuera suficiente, como fue el caso de L1 con vehículos contratados

¿Cuándo inician los trabajos en toda la Línea 3 del Metro CDMX?

Después de la Copa Mundial de Futbol 2026 seguirán los trabajos en toda la Línea que contemplan la renovación de la tecnología y enfocados en la seguridad. En la conferencia señalaron que diariamente transporta a más de un millón de personas; la obra busca tener los menores cierres de estaciones.

Cabe señalar que la jefa de Gobierno anteriormente había anunciado la remodelación de la Línea 3 del Metro, en N+ te compartimos lo que dijo en Clara Brugada Anuncia Renovación de la Línea 3 del Metro CDMX para el 2026.

