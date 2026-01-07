La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo estuvo presente en el evento, donde se develó, hoy, 7 de enero de 2026, a las nuevas estatuas dedicadas a mujeres indígenas, consideradas como "heroínas de la historia".

El acto formó parte del segundo tramo del Paseo de las Heroínas, un proyecto de reivindicación histórica y urbana, que de acuerdo con el Gobierno local busca visibilizar el papel de las mujeres en la construcción de la historia.

Las estatuas están orientadas simbólicamente hacia la zona de Chapultepec, ya que es un espacio considerado de relevancia histórica y cultural desde la época prehispánica. Durante la develación, también destacaron que estas obras rinden homenaje a personajes de la historia y a mujeres indígenas que contribuyeron al desarrollo social, cultural y político de México, muchas veces sin ser reconocidas en los relatos oficiales.

Suman 6 mujeres en el Paseo de las Heroínas en Reforma

Las estatuas de las mujeres indígenas que estarán en el segundo tramo del Paseo de las Heroínas en Reforma son:

La Señora de Palenque.

La Señora de Tula.

La Señora de Huachino.

La Mexica de Cuitzeo.

Eréndira de Michoacán, figura purépecha asociada a la resistencia indígena.

La intérprete La Malintzi.

Este proyecto para reconocer las aportaciones de mujeres en la historia se originó cuando la actual presidenta Sheinbaum Pardo se desempeñaba como jefa de Gobierno, en ese entonces se incorporaron esculturas de mexicanas, previamente, en N+ te compartimos de quiénes en Gobernadoras Develan Esculturas en el Paseo de las Heroínas en CDMX.

