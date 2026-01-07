Este miércoles 7 de enero de 2026, la Fiscalía General de la República (FGR) informó sobre la detención de Eduardo "N" en el estado de Puebla por su probable participación en los delitos de peculado y delincuencia organizada con la finalidad de realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita.

El doctor Ulises Lara López, titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes y vocero de la FGR, detalló en un mensaje que policías federales ministeriales ejecutaron la orden de aprehensión horas antes del anuncio.

Contratos ilícitos durante administración federal

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), Eduardo "N" presuntamente suscribió de manera ilícita contratos de servicios para diversos centros federales de readaptación social entre diciembre de 2008 y agosto de 2013, periodo en el cual fungía como servidor público.

Estos centros penitenciarios estaban bajo la responsabilidad de Genaro García Luna, quien fue secretario de Seguridad Pública Federal entre 2006 y 2012. Las autoridades investigan la posible vinculación entre ambos exfuncionarios en el desvío de recursos públicos.

Coordinación entre autoridades de seguridad

Su aprehensión se logró con base en trabajos coordinados con el gabinete de seguridad del Gobierno de México, como resultado de labores de inteligencia que permitieron su aseguramiento a efecto de ser presentado ante la autoridad judicial que lo requirió

El vocero de la FGR señaló que la captura forma parte de una investigación más amplia relacionada con el exsecretario de Seguridad Pública Federal.

Otros casos relacionados: Jesús "N" y María "N"

Días previos a la detención de Eduardo N, elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la FGR aprehendieron en Cuernavaca, Morelos, a Jesús N, quien fue vinculado a proceso por delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y peculado.

La autoridad judicial dictó prisión preventiva oficiosa para Jesús "N", quien cumple su medida cautelar en el Centro Federal de Readaptación Social número uno en Almoloya de Juárez, Estado de México. El juez fijó dos meses de plazo para la investigación complementaria.

Según la información presentada por el Ministerio Público Federal adscrito a FEMDO, Jesús "N" presuntamente participó entre 2013 y 2015 en la simulación de contratos de adquisición de servicios para extraer recursos de la administración pública federal.

La aprehensión de Jesús "N" se realizó mediante coordinación entre la FGR y el gabinete de seguridad del Gobierno de México, con participación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y el Centro Nacional de Inteligencia.

María "N" también fue detenida en operativo coordinado y vinculada a proceso por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. La autoridad judicial ordenó prisión preventiva para esta persona en el Centro Federal de Readaptación Social número 16 de Morelos.

De acuerdo con las líneas de investigación de la FGR, María "N" presuntamente formaba parte del círculo cercano de García Luna y habría recibido amplios poderes para realizar actividades relacionadas con los objetivos ilícitos del funcionario federal. Las autoridades investigan si los recursos desviados fueron canalizados hacia empresas controladas por el exsecretario.

Caso paralelo en Chiapas

En un asunto separado, la FGR obtuvo vinculación a proceso contra Joel "N" en continuación de audiencia inicial. Esta persona presuntamente formaba parte de una organización ultraortodoxa con operaciones en Israel, Nueva York, Guatemala y México, dedicada a sustraer menores de edad para realizar matrimonios forzados.

El agente del Ministerio Público de la FEMDO presentó datos de prueba para imputar a Joel "N" el delito de delincuencia organizada con fines de trata de personas. La autoridad judicial ratificó la prisión preventiva oficiosa, que cumple en el Centro de Reinserción Social Estatal en Tapachula, Chiapas, y concedió dos meses para investigación complementaria.

Joel "N" fue detenido en Chiapas mediante trabajo coordinado entre la Policía Federal Ministerial de la Agencia de Investigación Criminal y el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México.

