Identifican a Mujer Muerta en Redada de Ice en Minnesota a Manos de Agente

La mujer asesinada a tiros por un agente de ICE en Mineápolis fue identificada como Renee Nicole Good, ciudadana estadounidense de 37 años. Donna Ganger, madre de la víctima, declaró al Minnesota Star Tribune que su hija vivía en la zona metropolitana de Minneapolis-Saint Paul con su pareja.

La madre de Renee Nicole Good dijo que fue informada de la muerte de su hija por la mañana.

El gobierno de Donald Trump ha asegurado que el agente de ICE que disparó contra la manifestante actuó en defensa propia.

Defienden que agente de ICE actuó en defensa propia contra manifestante

El miércoles 7 de enero, una manifestación contra una redada de ICE terminó con una persona muerta. Una mujer fue abatida por un agente de ICE, lo que ha llevado al gobernador Tim Walz a declarar estado de emergencia.

Kristi Noem, secretaria de Seguridad, aseguró que se actuó en defensa propia, pues la mujer había intentado atropellar a los agentes. Esta versión fue apoyada por Donald Trump, quien aseguró que la mujer era una “provocadora profesional”.

La mujer que gritaba era, obviamente, una agitadora profesional, y la que conducía el coche se comportó de forma muy desordenada, obstruyendo y resistiéndose, y luego atropelló violenta, deliberada y brutalmente al agente de ICE, quien parece haberle disparado en defensa propia.

Renee Nicole Good, muerta por agente de ICE, tenía un hijo

Donna Ganger, en declaraciones al Minnesota Star Tribune, lamentó las circunstancias en que ha muerto su hija. “Probablemente estaba aterrorizada”, dijo y añadió:.

Renee era una de las personas más amables que he conocido. Era extremadamente compasiva. Ha cuidado de personas toda su vida. Era cariñosa, comprensiva y afectuosa. Era un ser humano increíble.

Renee Nicole Good estuvo casada en primeras nupcias con Timmy Ray Macklin Jr, quien falleció a los 36 años en 2023. Timmy Ray Macklin Sr., padre del primer marido de Good, señaló al mismo periódico que la pareja tuvo un hijo, quien aún es pequeño.

No hay nadie más en su vida. Conduciré. Volaré. Para ir a buscar a mi nieto.

La identidad de Renee Nicole Good también fue confirmada por el concejal demócrata Jason Chávez.

