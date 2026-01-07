Tiroteo en Estados Unidos Hoy 7 de Enero 2026: ¿Qué Pasó en Redada Migrante en Minneapolis?

Autoridades de Estados Unidos reportaron un tiroteo hoy, 7 de enero de 2026, en el que se vieron involucrados agentes federales en Minneapolis, Minnesota, donde se realizó una gran redada contra migrantes; de acuerdo con los primeros reportes, un agente de ICE habría matado a tiros a una mujer.

Gregory Bovino, comandante de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, estaba presente cuando se desató el tiroteo, cerca de la calle 34 y la Avenida Portland, en la ciudad de Minneapolis.

En las redes sociales de la ciudad de Minneapolis, se informó que el acalde Jacob Frey pidió al ICE (Servicio de Control de Inmigración y Aduanas) que abandonara la ciudad y el estado, de inmediato.

Respaldamos a nuestras comunidades inmigrantes y refugiadas; sepan que cuentan con todo nuestro apoyo.

El alcalde Jacob Frey agregó que los agentes de migración estaban "causando caos en nuestra ciudad".

Mayor Frey is demanding ICE to leave the city and state immediately. We stand by our immigrant and refugee communities – know that you have our full support. — City of Minneapolis (@CityMinneapolis) January 7, 2026

Noticia relacionada: Estados Unidos Incauta Buques Petroleros Vinculados a Venezuela en el Atlántico y el Caribe

Agente de ICE mata a tiros a una mujer

Jacob Frey señaló que durante el tiroteo, un agente de ICE mató a una mujer "irresponsablemente", por lo que reiteró la exigencia de que los elementos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas se vayan de Minneapolis.

De acuerdo con los primeros reportes, el elemento de ICE disparó contra la mujer, quien supuestamente intentó atropellar a los agentes durante la redada migratoria.

En un comunicado, Tricia McLaughlin, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, confirmó que el agente mató a la mujer, quien iba a bordo de su vehículo, en una zona residencial de Minneapolis.

El tiroteo de hoy marca una escalada dramática de la última de una serie de operaciones de control migratorio en las principales ciudades estadounidenses, bajo la administración de Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Operativo migratorio extraordinario

El martes, 6 de enero de 2026, el Departamento de Seguridad Nacional anunció un operativo migratorio extraordinario, con unos 2,000 agentes y policías en el área de Minneapolis y St. Paul, en una medida vinculada en parte con acusaciones de fraude contra residentes somalíes.

Durante la noche del martes, la coalición Immigration Defense Network, que atienden a inmigrantes en Minnesota, realizó una sesión de capacitación, para unas 100 personas que están dispuestas a salir a las calles para enfrentar a la fuerza federal.

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

Historias recomendadas:

Con información de N+.

RMT