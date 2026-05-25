Sujeto Detenido por Presuntamente Intentar Robar Cableado de una Casa en Hermosillo

Un sujeto que fue sorprendido presuntamente intentando robar cableado de una casa, fue sorprendido y detenido por el dueño de la vivienda ubicada en la colonia Mártires de Cananea en Hermosillo.

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