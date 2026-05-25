Sujeto Detenido por Presuntamente Intentar Robar Cableado de una Casa en Hermosillo

Un vecino de la colonia Mártires de Cananea, sorprendió en flagrancia a un intruso que se metió a su casa con la presunta intención de robarle el cableado eléctrico, durante la madrugada del domingo.



Fue a las 2:55 horas cuando el propietario de una, casa ubicada en las calles Pedro Baranda y Hernán Cortés, al norte de Hermosillo, descubrió al presunto ladrón causando daños a las instalaciones eléctricas del inmueble.

El afectado impidió que el sospechoso huyera del lugar

El afectado impidió la fuga del sospechoso y solicitó de inmediato el apoyo de la Policía, al llamar al número de emergencias 9-1-1.



En atención al reporte del afectado, policías preventivos aprehendieron a Luis Ernesto “N”, acusado de allanamiento y daños en propiedad privada.