Protesta de la UNAM Hoy: Puntos Afectados por Bloqueo en CDMX Este 7 de Enero 2026

¡Toma precauciones! Miembros de la comunidad de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) saldrán a las calles hoy, 7 de enero de 2026, para realizar una protesta en la Ciudad de México (CDMX).

Aquí te decimos la hora y la zona afectada por el bloqueo este miércoles, para que consideres rutas alternas y evites afectaciones en tus traslados.

También puedes seguir todos los canales de N+ para conocer más información sobre las marchas y concentraciones de hoy, así como la situación vial en la capital mexicana.

Protesta de la UNAM hoy

De acuerdo con la agenda de movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, el colectivo “Cubo” de la Escuela Nacional Preparatoria (ENP) 5 “José Vasconcelos” de la UNAM realizará una concentración hoy.

El colectivo protestará a las 13:30 horas en dicha ENP 5, ubicada en Calzada del Hueso número 729, en la colonia Ex Hacienda Coapa, de la alcaldía Tlalpan.

¿Cuáles son las demandas?

Los miembros de la comunicad de la UNAM llevarán a cabo el evento “Sopa de letras”, en apoyo a la lucha del pueblo venezolano.

La SSC no descartó que los manifestantes realicen volanteo informativo en las inmediaciones de la escuela.

Esta protesta se realizará ante la situación que se vive en Venezuela, luego de que el pasado fin de semana fuerzas estadounidenses capturaron al presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

Desde entonces, en el país se vive con incertidumbre y entre patrullajes; además de ha registrado éxodo de muchos pobladores a otros países como Colombia.

