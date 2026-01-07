Marchas HOY 7 de Enero de 2026 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy miércoles 7 de enero de 2026.

Las autoridades capitalinas esperan 8 concentraciones, 4 rodadas ciclistas y 6 eventos de esparcimiento, durante la jornada de este miércoles en la capital del país.

Concentraciones

Cuauhtémoc

07:00 Horas. Liberación Animal México se concentrará en el Ángel de la Independencia.

Exigen la restitución de la posesión de un predio en la alcaldía Cuajimalpa, donde operaba un refugio animal, así como la continuidad en el resguardo, alimentación y atención médica de los perros y gatos rescatados.

Cuauhtémoc

10:00 Horas. Extrabajadores de la extinta Ruta 100 se reunirán en el Edificio de Gobierno en Plaza de la Constitución No. 2, Col. Centro Histórico, en una asamblea informativa para exigir el pago del finiquito correspondiente a la liquidación del 28% de intereses, dividendos y utilidades del Fideicomiso F/100.

Rodadas ciclistas

Coyoacán

21:00 Horas. 'Colibrí es CDMX-Coyoacán' rodarán del Centro de Acopio La Virgen, en Av. de El Parque, Col. Avante con destino al Parque Nacional Fuentes Brotantes, en Camino Fuentes Brotantes No. 91, Col. Fuentes Brotantes, alcaldía Tlalpan.

Benito Juárez

21:30 Horas. 'Cletos Nocturnos' rodarán de Búnker Cletero, en Pilares y Pestalozzi, Col. Del Valle Centro a un destino por definir.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 7 de enero de 2026, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

Con información de SSCCDMX

