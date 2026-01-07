Tiroteo en Funeral en Utah Deja Al Menos Dos Muertos y Varios Heridos.

Al menos ocho personas recibieron disparos, dos de ellas murieron, después de un tiroteo durante un funeral en La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en Salt Lake City, Utah, el miércoles, informó la policía local.

No hay ningún sospechoso detenido y se está llevando a cabo una intensa búsqueda, declaró Glen Mills, responsable de información pública del Departamento de Policía de Salt Lake City, citado por ABC News.

Información en desarrollo...