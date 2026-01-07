Camión de Bomberos que Atendía Emergencia Choca contra Unidad de Transporte Público en CDMX
El percance vial tuvo lugar en Eje 3 Poniente Río Misisipi a la altura de Río Lerma, en el corazón de la alcaldía Cuauhtémoc
Un camión del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México se estrelló contra una unidad de transporte público en su camino a atender una emergencia por incendio.
El accidente, ocurrido la noche de este miércoles 7 de enero de 2026, tuvo lugar en Eje 3 Poniente Río Misisipi a la altura de Río Lerma, en el corazón de la alcaldía Cuauhtémoc.
De acuerdo con reportes preliminares, hasta el momento no se registran heridos de gravedad. Al lugar se dieron cita los servicios de emergencia para atender a las personas involucradas en el percance.
Bomberos iban camino a atender incendio
La unidad del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México atendía un reporte de incendio en Río Atoyac a la altura de Río de La Plata.
Pese a que el camión de Bomberos CDMX no pudo llegar al lugar, otras unidades acudieron a dicha dirección para verificar la situación y atender el reporte de incendio.
