Cofepris Emite Alerta Sanitaria por Fórmulas para Lactantes

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), emitió una alerta sanitaria por fórmulas para lactantes.

Indicó que fue informada sobre el retiro del mercado que realiza la empresa Nestlé México, de los productos NAN® Alfamino®, y Alfamino®, importados de Europa, en presentación 400g, por posible contaminación con la toxina producida por el microorganismo Bacillus cereus en uno de los ingredientes que fue utilizado en los lotes implicados.

Recomendaciones

Ante ello la Cofepris recomendó no adquirir, ni consumir los productos:

NAN® Alfamino®, con números de lote 52030017Y2 y 52040017Y1, con fecha de caducidad 22/07/2027 y 23/07/2027 respectivamente.

Alfamino®, con números de lote 51060017Y2 y 51070017Y1, con fecha de caducidad 30/04/2027.

Explicó que en caso de haber adquirido el producto y los lotes mencionados, suspender su uso y consultar a profesionales de la salud, además de notificarlo a la empresa mediante la dirección electrónica: https://www.nestle.com.mx/contactanos

Precisó que en caso de contar con los productos en presentación de 400 g, contactar a la empresa en la liga electrónica.

Reiteró que el retiro es exclusivamente a los productos NAN® Alfamino®, con números de lote 52030017Y2 y 52040017Y1 y Alfamino®, con números de lote 51060017Y2 y 51070017Y1.

Detalló que mantendrá las acciones de control sanitario e informará a la población en caso de identificar nuevas evidencias.

Con información de Cofepris

