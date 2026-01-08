Activan Fase 1 de Contingencia Ambiental en CDMX y Edomex Hoy 8 de Enero 2026

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) activó este jueves 8 de enero de 2026 la fase 1 de la contingencia ambiental atmosférica por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Lo anterior, debido a que a las 16:00 horas de este día se registró una concentración horaria máxima de ozono de 160 ppb en la estación Cuajimalpa (CUA), ubicada en la alcaldía del mismo nombre en la Ciudad de México.

La medida aplica para la Zona Metropolitana del Valle de México y tiene el objetivo de disminuir la exposición de la población al aire contaminado y el riesgo de afectación a su salud.

¿Por qué se activó la fase 1 de contingencia ambiental?

La segunda contingencia de 2026 se activó debido a que, según el Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México, un sistema de alta presión influye sobre el centro del país, generando estabilidad atmosférica con escasa humedad y ventilación en la ZMVM.

Adicionalmente, este jueves se presentó una temperatura máxima de 25 grados Celsius, valor atípico para esta temporada, provocando condiciones desfavorables para la dispersión del ozono y sus precursores.

¿Cómo protegerse durante contingencia?

Las medidas y recomendaciones para la población durante contingencia ambiental son las siguientes:

Evitar hacer actividades cívicas, culturales y de recreo, así como evitar hacer ejercicio al aire libre entre las 13:00 y las 19:00 horas.

Suspender cualquier actividad al aire libre, organizada por instituciones públicas o privadas, en horario comprendido entre las 13:00 y las 19:00 horas.

Se recomienda posponer los eventos al aire libre, deportivos, culturales o espectáculos masivos, programados entre las 13:00 y las 19:00 horas.

Se recomienda no fumar, especialmente en espacios cerrados.

