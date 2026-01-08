Niña de 13 años Da a Luz en Chiapas y Sufre Daños en Órganos: Fiscalía Busca al Padre del Bebé

Una niña de 13 años dio a luz en Chiapas y luego de tener a su bebé presentó complicaciones de salud derivadas del parto, debido a la inmadurez de su cuerpo. La Fiscalía General del Estado (FGE) ya investiga el caso y está en la búsqueda del padre del recién nacido, quien presuntamente es un joven de 17 años de edad.

El caso de la menor ha conmocionado a todo el país. Los hechos ocurrieron en el municipio de San Juan Chamula, cuando la niña fue atendida en el Hospital de las Culturas en San Cristóbal de las Casas, en la región perteneciente a los Altos.

Cuando la paciente llegó a la clínica de salud pública, indicaron que sus malestares aparecieron después de que dio a luz el fin de semana. Quien la acompañó a recibir la atención médica se identificó como “su esposo”.

Una vez que el personal de salud pidió más datos, el joven refirió ser el papá del bebé y tener 17 años de edad. Mientras atendían a la niña, la supuesta pareja huyó del lugar y la dejó a su suerte.

¿Cómo está la niña que dio a luz en Chiapas?

Las autoridades refirieron que los médicos lograron estabilizar a la paciente, por lo que horas después ella y su bebé se reportaron fuera de peligro.

La niña que dio a luz en Chiapas sufrió daños y lesiones en órganos y tejidos debido, según los doctores, a la inmadurez física de su cuerpo. Se encuentra delicada de salud y bajo observación constante.

Al tratarse de una menor de edad, el hospital dio parte a las autoridades. Por ello la FGE, a través de la Fiscalía Indígena, investiga el caso. Hasta el momento las autoridades informaron que no existe ninguna denuncia por parte de los familiares sobre una presunta violación o abuso sexual en contra de la menor.

Según las autoridades en los primeros reportes de investigación, ambas familias tienen un común acuerdo para que los menores tengan el permiso de sus padres y el aval de las autoridades tradicionales para una convivencia conyugal mediante sus usos y costumbres.

Más tarde la FGE indicó que la madre y el recién nacido acudieron al hospital para recibir atención médica por un contagio de sarampión.

La madre como el recién nacido se encuentran estables y fuera de peligro, luego de haber presentado complicaciones derivadas de un contagio de sarampión lo que generó su traslado al hospital de las culturas

Asimismo, indicó que de manera preliminar se dio a conocer que la madre, de 13 años, y el padre, de 17 años, cohabitan con el consentimiento de los padres de ambos.

No obstante, la Fiscalía de Justicia Indígena continúa con la integración de la carpeta de investigación correspondiente, a fin de esclarecer los hechos conforme a la ley

¿En qué estados hay más niñas que se vuelven madres?

De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud, son varias las entidades donde menores de 17 años se convirtieron en madres durante 2024. Chiapas es el que ocupa el primer lugar donde las niñas se vuelven mamás de otros niños, con 142 nacimientos durante ese año.

Estos son los 15 estados dónde hay más niñas o menores de edad que se convierten en madres:

Chiapas - 142 casos

Guerrero - 113 casos

Puebla - 104 casos

Michoacán - 99 casos

Chihuahua - 96 casos

Oaxaca - 96 casos

Durango - 94 casos

Nayarit - 93 casos

Tabasco - 89 casos

Guanajuato - 84 casos

Coahuila - 82 casos

Zacatecas - 82 casos

Tlaxcala - 80 casos

Aguascalientes - 80 casos

Campeche - 78 casos

¿Por qué en México todavía se pueden casar las niñas o menores de edad?

La realidad y la práctica sobre el matrimonio infantil en México son distintas. En el país estas uniones están prohibidas. De hecho, desde el 2019 en el Código Civil se estableció que los 18 años son la edad mínima para casarse, sin excepciones “ni dispensas”, o sea, que no aplica como antes cuando los padres daban el permiso si la niña estaba embarazada.

Además, en febrero del año pasado se reformó el Artículo 2 de la Constitución, el cual indica que los “usos y costumbres” de las comunidades indígenas no pueden estar por encima del interés superior de la niñez.

Es decir, que legalmente, ningún juez o autoridad comunitaria puede avalar un matrimonio con una menor.

Sin embargo, aunque estas disposiciones legales buscan procurar el bienestar de las menores, la práctica no se lleva a cabo. Debido a que en algunas comunidades optan por las uniones informales “unión libre” o “cohabitación”.

En otros casos la pobreza es un factor que influye para que las familias permitan que una niña se convierta en la pareja de una persona de la misma edad o más grande que ella, porque dejar que se vaya o “entregarla”, significa quitarse “una carga”.

También hay comunidades donde persiste la venta de niñas o dotes, especialmente en zonas rurales de Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Ahí entregan a las niñas a cambio de dinero, ganado o alcohol por "tradición".

En es sentido, la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), refiere que es urgente que se erradique esta violación a los derechos de las niñas y mujeres adolescentes. Debido a que esta práctica que, bajo el argumento de los usos y costumbres de las comunidades indígenas, cosifica a niñas y adolescentes en diversas entidades del país.

