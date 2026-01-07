Diego Antonio: ¿Quién Era el Niño que Murió Arrollado por Mujer que Huía de Accidente en Edomex?

Diego Antonio, un niño de 6 años de edad, murió luego de ser atropellado por una conductora que huía de otro accidente que provocó al circular por calles del municipio de Naucalpan, Estado de México. Su familia, seres queridos y compañeros de clase, exigen que el caso no quede impune.

La tarde del 31 de diciembre de 2025, el pequeño y su tía salieron a realizar los últimos preparativos para celebrar la llegada del año nuevo. Sin embargo, fueron atropellados por una camioneta conducida por una mujer en inmediaciones del predio Las Colonias. La madre del pequeño, Gabriela Peters, aseguró a N+ que le destruyeron la vida.

La señora alega que se quedó sin frenos, eso es mentira, yo quiero justicia para mi hijo, no se debe quedar esto impune...Le borraron la sonrisa a un niño de 6 años

Luego del atropellamiento, los vecinos salieron a ayudar a los afectados. Además, intentaron linchar a la sospechosa, ya que después de dejar gravemente herido a Diego Antonio y a su tía, trató de huir por segunda ocasión.

Lo anterior, porque la mujer identificada como Cristina “N”, había cometido otro atropellamiento momentos antes de quitarle la vida a Diego Antonio. Una familia completa, integrada por una pareja de abuelitos y su nieto, fue arrollada por la mujer, quien presuntamente, circulaba a exceso de velocidad por calles con pendientes pronunciadas.

Todos quedamos en shock. Fue algo brutal, algo totalmente fuerte, difícil y nosotras, la tía del niño, empezamos a gritar, empezamos a pedir ayuda y pues no podíamos hacer más, dijo a N+ Selene, una vecina de la zona

Un juez dictó auto de vinculación a proceso a la sospechosa, pero ordenó su liberación con el pago de una fianza de 150 mil pesos.

Sin embargo, Cristina "N" permanece en el Penal de Barrientos, porque no ha pagado; la familia teme que pueda quedar libre y sin pagar por el crimen.

¿Quién era Diego Antonio, el niño que murió atropellado en Naucalpan?

Diego Antonio de 6 años de edad, recién había empezado a cursar el primer año de primaria. Tenía muchos sueños por cumplir y su familia lo apoyaba para lograr cada uno de ellos.

El pequeño era alegre, le gustaba bailar y se caracterizaba por tener “ángel” y ganarse a todas las personas que interactuaban con él.

Diego era un niño que se robaba los corazones de todo mundo, dijo su mamá

El niño Diego Antonio estaba feliz por las celebraciones de fin de año, debido a que se acercaba el Día de Reyes y él se esforzó mucho para que su lista de regalos se cumpliera en su totalidad.

Todo el año se portó bien para ganarse sus juguetes de Reyes…Mi hijo no merecía eso, se lo juro que no merecía esto

En el lugar donde fue atropellado Diego Antonio, sus seres queridos le han puesto un altar especial, el cual incluye sus dulces favoritos y los juguetes que anotó en la cartita que escribió días antes de perder la vida.

Espero se encuentren bien. No me he portado bien, pero quisiera pedirles si pueden traerme un peluche de "Plim Plim" que hace canciones. Una pista de Hot Wheels, carros de Hot Wheels, fueron las peticiones que hizo a los Reyes Magos

Diego Antonio era hijo único y estaba a punto de festejar su cumpleaños el próximo 14 de enero. Su ausencia deja doloroso vacío en su familia y en todas aquellas personas que se contagiaban de su gentileza.

Yo quiero justicia para mi hijo, no se debe quedar esto impune como todos los casos que pasan aquí en México

