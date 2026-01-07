Familiares y amigos de Diego Antonio, un niño de seis años que murió luego de que fue atropellado en Naucalpan, Estado de México (Edomex), exigen justicia, luego de que la conductora responsable de su muerte quedó libre al pagar una fianza.

El pasado 31 de diciembre de 2025, Diego fue atropellado junto con su tía, en los predios Colonias, en Naucalpan. La responsable fue detenida metros adelante por personas que le pusieron un microbús enfrente para evitar que ella pudiera continuar su camino, porque estaba buscando darse a la fuga.

Noticia relacionada: Fiscalía CDMX Informa Avance por Motociclista Arrastrado en Iztapalapa: Así Va el Caso.

Mujer atropella a varias personas en Naucalpan

La responsable del accidente fue identificada como Cristina 'N', una mujer de la tercera edad. Sin embargo, metros atrás había atropellado a toda una familia, una mujer, un hombre y a su nieto, quienes afortunadamente sobrevivieron con distintas lesiones en varias partes del cuerpo, pero Diego no corrió con la misma suerte, el pequeño falleció.

Gabriela Peters, mamá de Diego, exigió justicia para su hijo que apenas cursaba primero de primaria y que el próximo 14 de enero cumpliría años.

No tengo palabras para decir lo que ahorita estoy sintiendo por mi hijo. Era un pequeñito que no se merecía esto. Le quitaron muchas ilusiones y nos robaron muchas, Diego era un niño que se robaba los corazones de todo el mundo.

La señora Gabriela aseguró que las autoridades no ha revisado las cámaras de los vecinos de la zona y pidió justcia para el pequeño, luego de que la mujer responsable fue liberada tras la audiencia inicial, al pagar una fianza de 150 mil pesos.

Tenemos vecinos que tienen cámaras y no les han venido a pedir. La señora alega que se quedó sin frenos, de sus mentira. Yo quiero justicia para mí hijo. No se debe de quedar esto impune, como todos los casos que pasan aquí en México, no quiero que mi hijo se quede silenciado, como siempre, quiero justicia.

La familia de Diego se ha encargado de recabar pruebas y presentó un video que muestra que la mujer viajaba a exceso de velocidad.

Nosotros nos hemos puesto a buscar, que vámonos a tocar puertas. No, lo único que quiero es que se haga justicia conmigo. Eso no puede quedar así…Estaba en primero de primaria. Todo el año se esforzó mucho para que poderle regalar sus juguetes.

Vecinos, amigos y compañeros de Diego instalaron un altar en la zona del accidente, donde colocaron veladoras. También realizan una protesta.

Historias recomendadas:

Con información de N+

Rar

