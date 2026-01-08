¿Qué Pasó en la Lechería-Texcoco Hoy? Reportan Incendio de Bodega en Tepexpan

Un incendio en una bodega en inmediaciones de la carretera Lechería-Texcoco, a la altura de Tepexpan, provocó la movilización de servicios de emergencias en el municipio de Ecatepec, Estado de México.

De acuerdo con los primeros reportes, las llamas iniciaron alrededor de las 15:00 horas, aunque las personas trataron de sofocarlas, rápidamente extendieron por todo el predio. El lugar se encuentra asegurado por personal de la policía municipal para que los bomberos puedan sofocar el incendio.

Debido a que la bodega cuenta con estructuras a base de láminas y otros métales, se complicaron las tareas para que los elementos de Bomberos y Protección Civil de municipios cercanos como Acolman y Tezoyuca.

Video: Desde el Aire: Reportan Fuerte Incendio en Bodega en Inmediaciones de la Lechería-Texcoco, Edomex

¿Cómo inició el incendio en la bodega cerca de la Lechería-Texcoco?

Las llamas arrasaron con todo a su paso al interior de la bodega, la cual presuntamente almacena pacas de alimento para animales. El tipo de material provocó que el fuego se extendiera rápidamente. La enorme columna de humo fue visible desde distintos puntos de la carretera Lechería-Texcoco, lo que alertó a las comunidades aledañas.

Por esta emergencia, se activó el Plan DNIII-E, por lo que el sitio se encuentra fuertemente custodiado. Hasta el momento, no se han reportado personas lesionadas, ya sea trabajadores del lugar o personal de rescate.

