Vamos a Comenzar a Atacar por Tierra a los Cárteles; Los Cárteles Gobiernan México: Trump

Donald Trump declaró que podría atacar por tierra a los cárteles haciendo referencia a Venezuela. El presidente de Estados Unidos aseguró que las organizaciones criminales controlan el país.

Los cárteles mandan en México; es muy, muy triste ver lo que le ha pasado a ese país, pero los cárteles mandan y están matando a 250 mil, 300 mil personas en nuestro país cada año

Donald Trump habla de la captura de Nicolás Maduro y los tratos actuales con Venezuela

El presidente estadounidense también se refirió a las negociaciones con Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro. Donald Trump aseguró que la reconstrucción de la infraestructura petrolera correrá a cargo de las petroleras estadounidenses.

Vamos a trabajar con ellos... Nosotros nos encargaremos del petróleo. Mañana me reuniré con todos los grandes ejecutivos petroleros... Van a entrar y van a reconstruir toda la infraestructura petrolera

Sobre la captura de Nicolás Maduro señaló que no fue una decisión difícil ante los daños que a su parecer provocó el régimen chavista:

No fue una decisión difícil. Mató mucha gente y envió mucha gente mala a nuestro país.

El presidente también dijo que estaba impresionado de cómo su Ejército llevó “un helicóptero en medio de ahí, rompieron una puerta de acero, porque era una casa fortificada y regresaron 10 minutos después con un sujeto”.

Donald Trump anuncia reunión en Estados Unidos con María Corina Machado

Sobre María Corina Machado, Donald Trump adelantó que tendrá una reunión con ella en Estados Unidos. El presidente estadounidense dijo que la opositora venezolana es “una buena persona”.

Es una buena persona. Entiendo que viene la semana que entra y espero saludarla.

Cabe recordar que María Corina Machado y el resto de la oposición venezolana están fueron de las actuales negociaciones con el régimen chavista. Actualmente, Delcy Rodríguez, recién nombrada presidenta, sería quien ha llevado las conversaciones con el gobierno de Donald Trump, en donde Estados Unidos se ha asegurado control sobre el petróleo.