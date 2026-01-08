Llega a Campeche el Cuerpo de "Fede", el Niño que Murió en Desplome de Avión de la Marina en EUA

La mañana de este jueves 8 de enero 2026, llegó a Escárcega, Campeche, el cuerpo de Federico Efraín, el niño de 2 años que murió en un accidente aéreo de la Marina en Galveston, Texas, Estados Unidos.

El cuerpo del menor llegó a Cancún, Quintana Roo vía aérea desde Texas, de ahí fue trasladado por tierra a Campeche. El cuerpo de "Fede", como lo llamaban de cariño, llegó junto con su padre, Edward de la Cruz Ramírez Franco, y su madre, Julia Aracely Cruz Vera, quién sobrevivió al accidente ocurrido el pasado 22 de diciembre.

El cuerpo es velado por familiares y amigos en su domicilio en la colonia Emiliano Zapata.

¿Qué pasó con el avión de la Marina en Galveston?

Una aeronave King Air ANX 1209 de la Armada de México se accidentó el lunes 22 de diciembre durante su aproximación a las inmediaciones de Galveston, Texas, cuando realizaba una misión humanitaria de traslado médico especializado.

Dicho vuelo de apoyo médico habría salido de Mérida con destino a Galveston, Texas.

"Fede" había sufrido quemaduras graves por un accidente con agua hirviendo.

El saldo del accidente fue de 6 muertos: Fede, un médico, cuatro marinos que eran parte de la tripulación.

Solo dos personas sobrevivieron, entre ellas, la mamá de Fede.

Los cuerpos de los 6 mexicanos llegaron el 2 de enero a nuestro país.

