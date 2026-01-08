Resultado Atlético Madrid vs Real Madrid: ¿Quién Ganó la Semifinal de Supercopa de España 2026?

Este jueves 8 de enero se llevó a cabo el partido Atlético de Madrid vs Real Madrid, para definir al segundo finalista de la Supercopa de España 2026. El primer boleto lo obtuvo el Barcelona, que previamente derrotó al Athletic de Bilbao.

El partido Atlético de Madrid vs Real Madrid se llevó a cabo en el estadio Ciudad Deportiva del Rey Abdalá, de Arabia Saudita, con casa llena para ver a Vinicius y demás estrellas de la LaLiga española de futbol.

Los merengues arrancaron de inmejorable manera el partido, porque marcaron el primer tanto cuando los colchoneros apenas se acomodaban en la cancha.

Fue al minuto 2 cuando Fede Valverde hizo el 1-0 con un magistral cobro de tiro libre, aprovechando que los zagueros del Atlético de Madrid aún buscaban ordenarse en su área. Duro golpe para el Atlético fue el llamado “gol de vestidor”.

Atlético de Madrid buscó emparejar el marcador y tuvo varias opciones de peligro, pero sus delanteros no estaban finos. Ni Alexander Sorloth ni Julían Álvarez pudieron concretar en la primera mitad. Y se fueron con la desventaja a la pausa del medio tiempo.

Atlético de Madrid vs Real Madrid: ¿Cómo quedó la semifinal de la Supercopa de España 2026?

Ya en la segunda mitad, de nueva cuenta el Real Madrid salió más enchufado y consiguió ampliar la ventaja muy pronto

El 2-0 lo consiguió el brasileño Rodrygo al minuto 55, con un buen remate cruzado que no pudo atajar el guardameta Jan Oblak. Así que el duelo parecía encaminado a favor del equipo blanco.

Pero Alexander Sorloth acortó distancias tres minutos después, al 58’, cuando se elevó en el área para rematar de cabeza y poner la pelota en las redes para el 2-1, luego de un leve empujón sobre el defensa Raúl Ascencio.

Alentados por el tanto del delantero noruego, los colchoneros empezaron a bombardear el área y la portería de Thibaut Courtois, pero el muro defensivo del Real Madrid despejaba todos los balones.

Y aunque llegó a sumar 21 remates en el área merengue, el Atlético de Madrid ya no pudo anotar el gol del empate. Así que luego de 90 minutos el boleto a la final se quedó en manos del Real Madrid.

La final de la Supercopa de España 2026 será entre el Barcelona y el Real Madrid, el próximo domingo 11 de enero en Arabia Saudita.

