Liga MX 2026: ¿Cuándo Inicia el Torneo Clausura y Cuáles son los Partidos de la Jornada 1?

La Liga MX está en punto de ebullición, ya todo está listo para que regrese el banquete futbolero del Torneo Clausura 2026. Los aficionados ya comen ansias por volver a animar a sus equipos favoritos. Así que a continuación les contamos cuándo arranca la nueva campaña y qué partidos inaugurarán la Jornada 1.

Aún se llevan a cabos los movimientos propios del futbol de estufa, con algunos fichajes que llaman la atención, como la llegada de Agustín Palavecino al Cruz Azul, Rodrigo Dourado al América y Luca Orellano al Monterrey, pero la pelota rodará en pocos días.

Hay que señalar que el mercado invernal de fichajes en el futbol mexicano cierra el 9 de febrero del 2026, así que los equipos de la Liga MX aún tienen un mes como margen de maniobra para reforzarse.

Liga MX 2026: ¿Cuándo Inicia el Torneo Clausura y Quién Juega? Partidos de la Jornada 1

La Jornada 1 del Torneo Clausura 2026 inicia el próximo viernes 9 de enero con varios encuentros. El plato fuerte de la noche es el partido Xolos vs América, programado para las 21:00 horas en el Estadio Caliente de la ciudad fronteriza. Este duelo podrá ser visto a través de la señal de TUDN.

El mismo viernes están programados otros dos encuentros: el primero de ellos será Mazatlán vs FC Juárez, pactado para las 19:00 horas en el Estadio El Encanto del puerto sinaloense.

Más tarde, a las 21:00 horas, sonará el silbatazo inicial en el Estadio Jalisco para que se lleve a a cabo el partido Atlas vs Puebla. Este encuentro podrás seguirlo a través de la plataforma de streaming ViX.

La acción de la Liga MX 2026 continuará el sábado 10 de enero con los siguientes partidos:

Guadalajara vs Pachuca , a las 17:00 horas

, a las 17:00 horas León vs Cruz Azul a las 19:00 horas

a las 19:00 horas Santos vs Necaxa a las 19:00 horas

a las 19:00 horas Monterrey vs Toluca a las 21:00 horas

Y proseguirá el domingo 11 de enero con dos partidos, que a continuación enlistamos:

Pumas vs Querétaro , a las 12:00 horas

, a las 12:00 horas San Luis vs Tigres a las 19:00 horas

Así que sólo resta esperar un poco para terminar con el ayuno de la Liga MX, mientras los equipos aún siguen tachando nombres en su lista de fichajes.

Con información de N+

RGC